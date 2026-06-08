Histoires de fantômes chinois - Ching Siu-tung - Fiche film

Le 8 juin 2026
- Réalisateur : Ching Siu-Tung
- Acteurs : Leslie Cheung, Wu Ma, Lau Siu-ming
- Genre : Comédie, Fantastique, Action, Romance
- Nationalité : Hongkongais
- Distributeur : Metropolitan FilmExport
- Durée : 1h38mn
- Reprise: 10 décembre 2025
- Titre original : 倩女幽魂 - Titre international : A Chinese Ghost Story
- Date de sortie : 28 décembre 1988
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– Année de production : 1987
– Reprise en version restaurée : 10 décembre 2025
Résumé : Égaré dans la forêt, Ning, un jeune collecteur des impôts, se réfugie dans un temple désaffecté. Il y rencontre un maître d’armes qui le met en garde contre la présence de créatures surnaturelles. Au milieu de la nuit, une musique enchanteresse attire Ning vers le fleuve, où l’attend Hsia-tsing, une femme d’une beauté irréelle. Bientôt, Ning découvre que la belle est un fantôme qu’un démon surpuissant force à séduire les hommes de passage pour les lui livrer en pâture...
- Crédits : Metropolitan FilmExport
- Crédits : Metropolitan FilmExport
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