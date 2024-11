Une part manquante - Guillaume Senez - critique

Résumé : Tous les jours, Jay parcourt Tokyo au volant de son taxi à la recherche de sa fille, Lily. Séparé depuis neuf ans, il n’a jamais pu obtenir sa garde. Alors qu’il a cessé d’espérer la revoir et qu’il s’apprête à rentrer en France, Lily entre dans son taxi…

Critique : Tout n’est pas que zénitude au pays du soleil levant. Le Japon est un pays fascinant où les traditions millénaires se mêlent à la modernité et à l’innovation. Pourtant, certaines lois, issues de l’ère Meiji (1868-1912) perdurent et paraissent, à nos yeux d’Occidentaux, particulièrement archaïques et cruelles. Celle qui statue du sort des enfants en cas de séparation des parents est l’une d’elles. Dans les pays occidentaux, la justice considère qu’un enfant doit être éduqué par ses deux parents même quand ceux-ci ne vivent pas ou plus ensemble. Au Japon, on estime que pour bénéficier d’un environnement stable, un enfant ne peut vivre que sous un seul toit et sous une seule autorité parentale. Donc, le parent à qui la garde est confiée (généralement la mère) peut se réfugier dans sa famille ou créer un nouveau foyer sans que le conjoint écarté puisse prétendre à quelques droits vis-à-vis de l’enfant qui est pourtant le sien. Une situation qui s’envenime quand il s’agit de couples binationaux, même si la convention de La Haye, censée protéger les enfants des effets nuisibles des enlèvements et mentionnant que l’enfant doit pouvoir communiquer avec ses deux parents, a été ratifiée par le Japon en 2014. Cependant, le 17 mai 2024, le Parlement japonais a voté une modification du Code civil, recommandant une autorité parentale conjointe, en cas de divorce.

Copyright Les films Pelléas - Versus Production

En voyage au Japon, Guillaume Senez et Romain Duris découvrent cette réalité déroutante, appuyée par plusieurs témoignages de leurs compatriotes. Après Nos batailles, qui interrogeait déjà sur la place du père dans nos sociétés modernes, le réalisateur délocalise son thème favori pour explorer l’engagement paternel au-delà de nos frontières.

Installé depuis de nombreuses années au Japon, Jay (Romain Duris) parle parfaitement la langue. Les rues de Tokyo n’ont aucun secret pour lui et il maîtrise parfaitement tous les codes de ce pays où le scandale n’est pas de mise, la moindre élévation de la voix considérée comme la pire des impolitesses et où toute expression sentimentale est bannie. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il s’est habitué à cette solitude, d’autant que son statut d’étranger dans ce pays peu enclin aux échanges l’isole ? Il envisage d’ailleurs de regagner la France. Son père a besoin de lui. Toutefois, sa rencontre avec Jessica (Judith Chemla), une amie française qui hurle et tempête pour récupérer la garde de son enfant enlevé par son père japonais, ravive chez lui une vieille douleur qu’il croyait avoir définitivement enfouie. La piste de Jessica est rapidement tuée dans l’œuf pour laisser toute latitude à la nouvelle trajectoire de Jay, dès lors qu’il pense avoir reconnu sa fille en la personne de cette enfant qui emprunte quotidiennement son taxi.

Copyright Les films Pelléas - Versus Production

Pour se mettre au diapason de l’atmosphère de discrétion requise par la civilisation japonaise, le scénario se fait ténu, malgré une mise en scène aérée. Composé de mille détails, il avance à petit pas au point de distiller une étrange sensation d’immobilisme. Si parfois l’ennui nous guette, il est finalement réveillé par l’action et l’émotion, au moment où le géniteur lésé organise un voyage non autorisé avec sa fille et suscite enfin la réaction d’une mère et d’une grand-mère que l’assurance de leurs droits rendaient impassibles, à laquelle s’ajoute la brutalité d’une justice sans égard.

Une nouvelle fois, Guillaume Senez offre à Romain Duris l’un de ses plus beaux rôles, sous les traits de cet homme blessé à la sensibilité retenue qui, s’ouvrira peu à peu sous le regard sincère et candide d’une jeune fille bien déterminée à bousculer les diktats culturels pour retrouver son père, à qui la jeune Mei Cirne-Masuki offre de sacrés beaux moments de vérité.