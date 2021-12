Van Gogh. Coffret l’essentiel - Valérie Mettais - critique du livre

Résumé : L’essentiel de l’œuvre du peintre Vincent Van Gogh, soit 50 chefs-d’œuvre sont reproduits "en accordéon" dans ce coffret pour tous publics. Derrière la légende de l’artiste maudit se tient un peintre formé auprès de maîtres hollandais, qui séjourne à Anvers, débarque à Paris rejoindre son frère Theo, part à Arles chercher l’éblouissement de la couleur, passe par Saint-Rémy pour enfin vivre une dernière période à Auvers-sur- Oise. Un peintre qui témoigne d’une culture littéraire et artistique immense, travaille sans relâche, s’attaquant à tous les sujets, de la nature morte à l’autoportrait. En un peu moins de dix ans d’une activité intense et déterminée, Van Gogh laisse près de neuf cents peintures et une correspondance d’une richesse inouïe.

Critique : Si Van Gogh avait proposé à votre arrière grand-parent de troquer une soupe chaude contre une de ses toiles, votre aïeul aurait refusé tout net. Il aurait peut-être offert la soupe, mais certainement pas contre un travail aussi grossier. Pourtant, cet échange vous aurait rendu riche en millions aujourd’hui. Faute de cet arrangement, vous pouvez toujours vous procurer l’ouvrage des toiles choisies et commentées par Valérie Mettais aux éditions Hazan. On y retrouve ce Christ du top 50 des arts picturaux, mort esseulé dans la misère, ignoré, dérangé mentalement, aujourd’hui adulé par la planète entière, qui expie dans ce culte son manque de discernement de l’époque. Cet art digressant de la fidèle représentation du réel et qui semblait révolutionnaire semble bien timide au regard des voies que l’artiste a ouvertes au XXème siècle.

Valérie Mettais commente chaque toile, l’accompagnant d’une anecdote ou d’un extrait de la très copieuse correspondante de Van Gogh. Elle rappelle justement que celui qu’on a pris pour un sot dans son entêtement à peindre à sa manière et à assumer en conséquence une vie rude et frustre était bien un intellectuel, fils d’intellectuels et de marchands d’art. Il savait ce qu’il faisait !

Le livre a la particularité d’être présenté sous la forme d’un beau coffret, contenant d’un côté les reproductions des œuvres et de l’autre leur catalogue. La longue présentation en frise juxtapose tous les sujets en bleu et jaune, comme il les abordait librement lui-même, passant de portraits à paysages.

Il est toujours temps d’apprécier la liberté du peintre.

De plus, avec cet ouvrage, Hazan réussit le tour de force de rendre l’art de Van Gogh aussi abordable que de son vivant.