Vanilla - Mayra Hermosillo - critique

Le 18 mai 2026
Un Affreux, sales et méchants à la sauce mexicaine, la méchanceté en moins ! Un bel exemple dynamique de sororité.
- Réalisateur : Mayra Hermosillo
- Acteurs : Aurora Davila, Natalia Plasencia, Daniela Porras, Rosy Rojas, Lola Ochoa
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Mexicain
- Distributeur : Wayna Pitch
- Durée : 1h39mn
- Date de sortie : 20 mai 2026
- Festival : Festival de Venise 2025
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Résumé : Roberta (Aurora Dávila), une pré-adolescente, vit avec sa famille uniquement composée de femmes. Un matin, alors qu’elle est seule avec sa sœur, un policier, croyant la maison vide, dépose un avis d’expulsion.
Critique : Mexique, années 1980 : la Mexicaine Mayra Hermosillo reconstitue en anecdotes savoureuses ses souvenirs de jeunesse.
Si le sort précaire de cette famille exclusivement féminine, de l’arrière-grand-mère à la fillette, n’est pas particulièrement enviable, la façon de raconter son histoire, qui n’est pas sans rappeler Affreux, sales, et méchants, la méchanceté en moins, est réjouissante et pétillante.
Rien ne marche pourtant dans cette curieuse famille, qui vit surtout d’expédients dans une bonne humeur communicative : l’arrière-grand-mère profite de jeux de société chez des voisins pour voler les bijoux, la mère alcoolique est incapable de garder un travail, etc.
Malgré les gifles et et les empoignades, les journées se finissent toujours en repas succulents et en chansons reprises en cœur. En fait, rien ne va, mais tout va, il le faut bien pour rester debout.
Mine de rien, la cinéaste, sous couvert de comédie burlesque, dresse un portrait amer de la société mexicaine de l’époque : une sorte de sous-prolétariat de femmes qui pourtant travaillent, les hommes de la famille brillant par leur absence. Heureusement qu’il y a le fiancé sympathique et un épicier bienveillant, sans compter le marchand de glaces.
Une bulle de comédie mexicaine "à l’italienne". Une vraie découverte pour un film qui donne finalement beaucoup d’espoir.
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