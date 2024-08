Vasarely Legacy – Djeff et Stéphanie Pioda - critique

Résumé : « Vasarely Legacy » présente trente-six artistes contemporains qui se positionnent ou peuvent être placés dans la lignée de Victor Vasarely, père de l’op’art.

Critique : Le recueil débute avec une introduction rappelant qui était Victor Vasarely. On regrette l’absence de photographies relatives à ses travaux les plus emblématiques, qui permettraient au lecteur de mieux cerner visuellement le lien entre Vasarely et tous ces artistes. Un court texte les présente chacun, accompagné d’un portrait et d’autres photographies de leurs œuvres (tableaux, créations numériques ou physiques, sculptures...).

On ne sait plus où donner de la tête, on parcourt avec plaisir et étonnement les pages de ce livre, pour prendre le temps de s’immerger dans les images, pour cerner les choix esthétiques des uns et des autres.

Our collective Beauty, 2022

Camo 49, 2022,

copyright œuvres et photos de Thandiwe Muriu

Livre "Vasarely Legacy" In Fine Editions d’Art 2024

Les photographies, souvent – mais pas toujours – sont prises par les artistes eux-mêmes et elles alternent entre reproductions d’œuvres seules ou mises en situation de ces dernières dans un espace d’exposition. D’autres images, celles du studio, permettent de mieux comprendre comment se créent les travaux.

Pour certains artistes, le lien avec Vasarely est évident, pour d’autres moins, mais les courts articles permettent de saisir où se cache l’influence, revendiquée ou non, du plasticien. C’est d’ailleurs un autre élément intéressant : certains des créateurs choisis se reconnaissent dans une filiation avec Victor Vasarely, d’autres ne l’avaient pas envisagée. La rencontre entre celles et ceux qui acceptent cet héritage et les artistes qui ne le revendiquent pas surprend parfois, étant donné les caractéristiques de leurs productions.

Cet ouvrage peut se lire vite, car les textes sont courts et peu nombreux, au regard de l’immense iconographie mise en avant au fil des pages. Mais ce serait là une erreur, car le plaisir d’un tel recueil consiste à s’y promener à petit pas, pour s’imprégner des différentes œuvres.

Notons que le livre est en édition bilingue français et anglais.

Vasarely Legacy est une belle immersion dans l’art contemporain sous toutes ses formes, fondé sur un fil conducteur thématique, qui relie chaque artiste sélectionné pour ce recueil à Victor Vasarely.