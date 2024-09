Vertige Dix ans d’enquête sur la crise écologique et climatique édition augmentée - Collectif La Revue Dessinée - la chronique BD

Résumé : Avec onze enquêtes (dont trois inédites) publiées de manière graphique, ce recueil retrace les avertissements précoces, les catastrophes en cours et certains projets en devenir qui constituent la grande crise écologique et climatique, le vrai défi de l’humanité.

Critique : La BD a acquis depuis une décennie une belle réputation pour ce qui est du documentaire, et la Revue Dessinée n’est pas étrangère à ce développement. En choisissant de publier des reportages journalistiques précis, issus de reporters ou d’essayistes reconnus, en condensant leurs données et leurs conclusions dans des planches et des cases schématiques et colorées plutôt que dans des tableaux arides et des paragraphes en Times New Roman, les albums sont devenus des vecteurs d’information à part entière, des compilations d’articles, de thèses et des rapports officiels et nécessaires. Cette édition augmentée de Vertige est probablement l’un des recueils les plus aboutis et les plus ardus qui habite désormais le paysage écologique, politique et social de la bande dessinée, et c’est pour le mieux. Ces onze enquêtes sont autant de constatations du rôle de l’homme dans les dérèglements climatiques actuels, que ce soit la pollution des sols, les déforestations, les extinctions animales, autant de données concrètes qui font frémir, mais le pire est peut-être celle qui montre comment l’humanité essaie de reconstituer le vivant, mais ne peut que s’en approcher, et très probablement échouer dans sa quête de reverdir, de protéger quelque chose qui va finir par disparaître faute de conditions favorables.

© Casterman / La Revue Dessinée

Si un dernier chapitre permet d’avoir une éclaircie d’espoir, montrant les efforts non pas utopiques mais actuels de maraichers, de producteurs qui mettent en avant le vivant et l’écologie dans leur travail quotidien, des manières de faire qui, sans changer du tout au tout... Or, comme par miracle, cette enquête propose un dessin plus lumineux, plus enjoué, quand les autres adoptent au mieux un sérieux de camembert graphique, au pire une fatalité sombre. Loin d’être un reproche, le ton grave des dessins est évidemment là pour suggérer l’imminence des catastrophes, et davantage qu’une caricature, il saisit en fait des enjeux politiques, sociaux et économiques avec une vraie emprise graphique.

© Casterman / La Revue Dessinée

Réédition augmentée indispensable pour comprendre que l’écologie est un enjeu à la fois d’actualité et d’avenir, Vertige est certes anxiogène mais en montrant la corruption et les actions de pollution, il est un reportage essentiel et libre pour les générations futures.