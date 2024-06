Verts – Patrick Lacan, Marion Besançon – la chronique BD

Résumé : En France comme dans le monde entier, une vague de mutation touche les bébés, qui naissent avec un élément végétal : jeune pousse dans le nez, feuille dans les cheveux… Le phénomène totalement inexpliqué s’étend pour toucher également les personnes âgées, qui trouvent un nouveau souffle lorsque leur corps adopte un élément végétal. Bientôt, c’est toute la société qui est touchée par ces mutations inoffensives pour la santé (au contraire), ce qui suscite des tensions. Certains, soucieux de maintenir la séparation entre l’humain et le végétal, manifestent et mènent des actions. Il faut dire que la végétation colonise la ville, au point de la transformer : les arbres poussent à grande vitesse, le lichen colonise les façades, les jardins rayonnent… Face à l’humanité, la nature semble reprendre ses droits.

Critique : Verts imagine un monde où le quotidien et les apparences des gens sont bouleversées par le retour en force de la nature. Ces transformations apparaissent bénéfiques aux populations : les personnes âgées retrouvent des couleurs, l’essor de la végétal rend les villes plus agréables, certaines blessures sont guéries par l’adoption de parties végétales dans le corps, les enfants ayant des parties végétales ont une meilleure compréhension de la nature. La question est, pour les individus, d’accepter ou non cette transformation. C’est là le nœud d’une intrigue bien menée mais qui demeure assez douce et optimiste – il ne faut pas s’attendre à de grands affrontements ou à une « fin du monde » – qui se concentre autour d’un père malheureux, car sa femme est en soins intensif, qui n’accepte pas ces changements, et de son fils Clarence, qui sympathise avec une jeune fille en harmonie avec la nature. D’autres personnes viennent par la suite densifier un récit qui prend son temps et conserve tout du long sa dimension poétique, loin des clichés sur fantastique ou un « monde d’après » apocalyptique. Ici, la construction d’un nouveau monde se fait tout en douceur, malgré les tensions que cela suscite chez certains.

© Patrick Lacan, Marion Besançon / Rue de Sèvres

Il paraissait à première vue contre-intuitif de dessiner sans recourir à la couleur – tout l’album est en noir et blanc, en dehors des dernières pages et des annonces de chapitres (qui reprend les quatre saisons) – un album baptisé Verts. Le pari est pourtant réussi, grâce au trait réaliste et plein de finesse de Marion Besançon, dont c’est le premier album. La dessinatrice figure avec précision la croissance de la nature qui s’empare de la ville et l’émergence d’éléments végétaux dans le corps humain : les branches et les racines bougent, de petites boules blanches – de pollen ? – pénètrent la peau des êtres humains qui adoptent des excroissances végétales. Marion Besançon joue sur des nuances de gris pour figurer les différents éléments du végétal dans des planches au découpage aéré.

© Patrick Lacan, Marion Besançon / Rue de Sèvres

Au moment où le récit post-apocalyptique, les dystopies ont le vent en poupe, cette fable écologique se veut rafraîchissante et optimiste, avec un message simple : en fin de compte, la nature finit par reprendre ses droits. Il suffit simplement de l’accepter, et d’essayer d’être en harmonie avec elle.