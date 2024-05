Vétéran 2 - Ryoo Seung-wan - critique

Résumé : Suite du succès de "Vétéran" (2015), le film est centré sur une crise à laquelle est confrontée la division des enquêtes sur les crimes violents dirigée par le détective Seo Do-cheol.

Critique : Parfois, on se demande comment les comités de sélection dans des festivals importants choisissent leurs films. Vétéran 2, fort apparemment du succès d’un premier épisode, récidive dans un opus qui ne ressemble pas à grand-chose de plus que des gens qui se tapent les uns sur les autres, rebondissent contre les murs comme des balles sans s’égratigner d’un poil, et s’engagent dans des quêtes désespérées où l’on a du mal à comprendre qui est le méchant du gentil. Quand on sait la très grande difficulté pour trouver des financements, il est indispensable de rechercher des qualités à ce film qui ne ressemble à rien. Car force est de constater que le projet a été coûteux, les comédiens et les figurants sont très nombreux, les décors dignes d’un film américain d’aventures, et les effets spéciaux pour amoindrir les coups que les protagonistes se donnent sont importants. Vétéran 2 avait donc les moyens humains et économiques pour offrir une œuvre captivante et de qualité.

En réalité, c’est tout le contraire de ce qu’on aurait espéré. Pourtant, Ryoo Seung-wan n’est pas un jeune réalisateur. Il cumule une dizaine de films qui lui assurent une certaine expertise dans le champ artistique et une notoriété en Corée du Sud qui lui vaut l’honneur d’avoir carte blanche à Cannes. Il est vrai que techniquement, le long-métrage est irréprochable. Les luttes entre les protagonistes sont extrêmement bien chorégraphiées, l’humour soulevé par les dialogues apporte un plus à ce type de film d’action. Mais tout le reste s’égare dans des scènes difficilement compréhensibles du fait d’un montage trop rapide et d’une multiplicité des personnages dont on a du mal à percevoir qui ils sont et dans quel camp ils se trouvent.

La question est de savoir si le film n’échappe pas à la sensibilité francophone pour bien saisir les moteurs narratifs. On connaît les tendances du cinéma coréen à multiplier l’hémoglobine, les actions, et les récits dans le récit. En l’occurrence, on saisit que l’équipe de policiers gauches poursuit un justicier qui règle lui-même les dysfonctionnements de la société par l’assassinat, considérant que la justice et la police ne sont pas à la hauteur des enjeux de sécurité de la société coréenne. On devine bien entre les lignes l’intention politique du réalisateur qui ajoute à son propos ironique la dimension des réseaux sociaux.

À l’heure où nous bouclons cette chronique, le film n’a toujours pas trouvé de distributeur. On imagine que ce type de long-métrage réunira un public spécialisé, connaisseur du cinéma sud-coréen en dehors des auteurs habituels que nous voyons sur les écrans. Peut-être aussi que cet objet confus aura plus sa place dans une plateforme où le public jeune verra dans Vétéran 2 une opportunité à se marrer entre copains et passer une bonne soirée.