Vézovèle Tüpoleck - Delphine Perret - critique

Résumé : Trois histoires courtes mettent en scène Vézovèle Tüpoleck, un extraterrestre à la morphologie variable qui se promène dans l’espace, visite la Terre, rencontre des humains, découvre de nouvelles activités et bricole des choses avec le serviable monsieur Clou.

Delphine Perret / Les fourmis rouges

Avec Vézovèle Tüpoleck, Delphine Perret transporte le lecteur dans un univers insolite, drôle et poétique, à l’image du protagoniste dont l’orthographe du nom interpelle et amuse, autant que sa sonorité. La dessinatrice développe des petites fables touchantes qui permettent au lecteur de découvrir Vézovèle, dont l’ingénuité rappelle l’innocence du Petit Prince. Curieux, il explore l’univers et ses habitants et se montre particulièrement sociable. A travers une écriture simple et soignée, l’autrice installe un ton tendre et malicieux, dans lequel le lecteur se projette aisément : elle conclut même ses récits par une adresse aux jeunes lecteurs, clin d’œil les engageant à se plonger dans cet univers fabuleux.

Dans la lignée de ses précédents ouvrages (notamment Kaléidoscopages et C’est un arbre, publiés au Rouergue), mais avec une ambition résolument plus narrative, Delphine Perret déploie un plaisir manifeste à travailler le dessin de formes, objets et personnages, pour leurs qualités purement esthétiques et à explorer leur potentiel expressif. Prenons l’exemple du titre : la visualité des mots est travaillée à travers un arsenal d’accents et de lettres originalement placées les unes à côté des autres, et ce travail du visible affecte le lisible par une prononciation compliquée aux sonorités distordues. Il en va de même pour le dessin : le polymorphisme du personnage permet à la dessinatrice de donner libre court à son plaisir de recherches formelles par de constantes mutations qu’elle incarne en personnages. Son trait simple, essentiel, élusif et plein de légèreté, se réinvente ainsi sans cesse et participe pleinement au plaisir de la lecture.

Delphine Perret continue de forger une œuvre d’une grande sensibilité, qu’elle renouvelle et approfondit à chaque nouveau livre. Avec Vézovèle Tüpoleck, elle met ici place un univers tendre et poétique, nourri d’une grande inventivité graphique.