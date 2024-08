Villes et infrastructure – Shintaro Kago - la chronique BD

Résumé : {Villes et infrastructures} débute sur une jeune femme qui a peur de prendre l’avion, son collègue lui explique tous les risques qu’elle encoure avec la pression : explosion des tympans, explosion du bas-ventre si elle est vierge… et généreusement, il lui propose une solution pour que tout se passe bien. C’est la première des histoires courtes composant cette anthologie.

Critique : Dans cette réunion de nombreuses histoires, beaucoup d’entre elles gardent la force de la nouvelle jusqu’à leur chute. Toute l’ambiance absurde, mêlant horreur et érotisme est toujours bien présente, avec une chute qui fait rire ou qui dérange. Mais certaines des histoires sont parfois des ébauches ou des reprises - selon les cycles de parution originaux - d’autres récits plus aboutis parus dans d’autres recueils comme Présence de corps étrangers ou Une collision accidentelle sur le chemin de l’école peut-elle donner lieu à un baiser ?. D’ailleurs, certaines chutes surprennent moins, on les anticipe plus facilement et le second degré, la mise en abyme qui permettaient, dans ces cas, à l’auteur de mettre une pointe d’humour sont moins présents. Mais Shintaro Kago reste quand même un des maîtres de ce format où le sang, le sexe et l’humour se mêlent dans un monde, voire des mondes absurdes. La postface, très courte, est néanmoins intéressante, car Shintaro Kago commente en quelques mots chaque histoire, et on comprend parfois d’où lui viennent ses idées. Il prend des situations du quotidien, des incidents de vie qu’on a tous rencontré, et les pousse dans une direction inattendue, non seulement absurde, mais presque perturbante, et pourtant, il y insère de l’humour pour désamorcer l’aspect brutal de l’horreur.

© Shintaro Kago / IMHO pour la traduction française

Graphiquement, Shintaro Kago continue à explorer son style semi-réaliste, jonglant avec les trames de gris dans un noir et blanc très clair, comportant peu, voire pas de zones de noir, à part les cheveux des personnages. Il parvient même à détourner les histoires de fantômes classiques. Partant des visuels qui font tilt dès la première image, l’ambiance est posée, et part dans une voie bien différente. Shintaro Kago sait capter l’air de son temps et le retranscrire graphiquement. Ces codes, on les perçoit dès les premières images de la BD. Et à partir de là, il prend un malin plaisir à nous emmener ailleurs, discrètement, ou très rapidement. Et nous suivons, étonnés, jusqu’à la chute...

Villes et infrastructures réunit de nouvelles histoires courtes de Shintaro Kago. Il maîtrise toujours aussi bien son univers d’horreur, de sexe et d’absurde, mais certaines récits semblent un peu préfigurer ou reprendre d’autres intrigues plus abouties.