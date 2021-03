Yéti & Compagnie - la critique du film + le test blu-ray

Résumé : Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

Critique : Comptant parmi les big five de l’âge d’or des Studios, la Warner Bros n’a cessé d’étendre et de diversifier ses créations cinématographiques, touchant à tous les genres, du western au mélodrame en passant par le film noir et la comédie musicale. Cependant, bien qu’étant l’une des plus importantes sociétés de production, force est d’admettre que les films produits par son département animation ne sont pas les plus marquants du genre, à quelques exceptions près, comme Le Géant de fer de Brad Bird, ou Les Noces funèbres de Tim Burton. Il en va de même pour Yéti & Compagnie, qui ne manque pourtant pas de qualités.

Dès la première séquence, le ton du film est donné : vif et énergique. Au sommet d’une montagne isolée, au-dessus des nuages, Migo, jeune yéti vivant dans une communauté régie selon les dictats de pierres rappelant les textes religieux et où les humains n’existent que dans les récits fantastiques, s’apprête à devenir sonneur de gong. Mais sa rencontre avec un petit pied, un homme donc, lui vaut d’être banni de la communauté par le gardien des pierres, qui refuse de reconnaître publiquement la vérité pour des raisons que l’on devine sans mal. Recruté par un groupe de yétis « pro-petits pieds », Migo est envoyé en mission sur terre pour apporter à ses concitoyens la preuve ultime de leur existence, versant ainsi quelques grains de sable dans les rouages d’une mécanique sociétale bien huilée.

Comme nombre de films grand public américains, les tenants et les aboutissants du récit sont prévisibles : on retrouve le parcours initiatique du héros et de ses compagnons enseignant à leurs semblables – et au jeune spectateur – le respect et la tolérance. L’intérêt de l’histoire réside dans le fait qu’elle prend la peur de l’autre à contre-pied, en l’appliquant non pas aux humains, mais à des yétis effrayés par un peuple qu’ils ne connaissent pas ni ne comprennent. La petite morale bien-pensante fustige la télé-réalité, le goût du buzz et de la célébrité facile. Le traditionnel happy end conclut l’ensemble.

L’intrigue se concentre presque exclusivement sur son groupe de protagonistes yétis. La dramaturgie aurait gagné à davantage développer ses personnages secondaires, un peu effacés. Néanmoins, le rythme soutenu de l’action, parcourue de gags très drôles et de chansons entraînantes, vient rehausser ce film mis en scène dans un univers graphique étoffé et abouti : les paysages glacés et enneigés sont beaux, les poils des yétis réalistes, bien dessinés et animés. On est loin de l’animation numérique et sans âme du Monde secret des Émojis de Tony Leondis.

Le test blu-ray :

Fort d’un joli succès mondial, avec plus de 210M$ à l’échelle planétaire, et un score convenable de 80M$ rien qu’aux USA, Smallfoot a de quoi séduire les familles en format HD.

Les suppléments :



Beaucoup d’éléments pour les enfants, essentiellement orientés sur la musique, puisque le film d’animation est effectivement musical, avec un mode karaoké pour revoir l’ensemble en chantant. C’est tendance et les gamins adorent. D’ailleurs on trouve forcément les clips, une featurette pour amuser la galerie, et plein d’éléments promotionnels. Le plus sympa des bonus demeure la présence du court-métrage Super Soozie.

L’image :



Un délice des neiges et de texture qui rend ce conte chargé en éléments pelucheux jubilatoire. Toutes les nuances de couleurs froides sont déclinées avec un souci de perfection, qui pourra paraître artificiel si le spectateur ne conserve pas le mode cinéma de son téléviseur. Vraiment très beau.

Le son :



Pas de jaloux chez Warner, les pistes française et originales bénéficient des mêmes conditions sonores (du DTS HD Master Audio), à savoir une vraie performance musicale qui s’installe dans le salon, avec l’euphorie d’une spatialisation destinée à ceux qui n’ont pas de voisins. Ce mélange entre Happy Feet et Monstres & cie rugit, vrombit, s’amuse des heurts et de la truculence vocale de ses personnalités endiablées.