Yoga - Emmanuel Carrère - critique du livre

Résumé : Alors qu’il voulait écrire un roman sur le yoga et plus généralement sur les biens-faits de la méditation qu’il pratique lui-même depuis des années, Emmanuel Carrère livre en réalité le récit tragique de sa descente aux enfers.

Critique : Une chose est sûre : tous les admirateurs de l’écrivain se sont au moins une fois demandés où était passé Emmanuel Carrère, ces dernières années. Depuis la sortie en 2016 de son ouvrage Il est avantageux d’avoir où aller, l’auteur de L’Adversaire et de Limonov était pour ainsi dire aux abonnés absents. S’il était facile d’imaginer naïvement l’auteur en train de préparer la rédaction de son nouveau roman, d’un scénario ou de travailler sur une nouvelle série, la réalité est malheureusement tout autre et cette vérité, elle se trouve dans ces quatre cents pages.

Yoga, comme son nom l’indique, témoignait au départ d’une volonté de l’auteur : écrire un livre sur la pratique méditative et raconter son rapport au yoga. C’est ainsi que texte commence, par une semaine de méditation dans un centre, avec d’autres personnes en quête de spiritualité. Pourtant, alors que le narrateur entame son deuxième jour, la réel va revenir avec fracas dans sa vie et celle de tous les Français. Les attentats de Charlie Hebdo vont l’impacter douloureusement, notamment à travers la mort de Bernard Maris.

S’ensuit alors, progressivement, une descente aux enfers. Emmanuel Carrère sombre un peu plus chaque jour dans la dépression. Elle se cristallise à travers son appartement du faubourg Poissonnière qu’il ne quitte plus. L’homme est devenu l’ombre de lui-même et sa sœur prendra la responsabilité de l’envoyer à Saint-Anne, pour tenter de le soigner.

A ce moment du propos, l’auteur emmène avec lui son lecteur dans ses névroses les plus profondes. Il évoque son envie de mourir, grâce à une écriture presque clinique, conforme à l’endroit où il se trouve. Sans pathos ni emphase, il raconte cette terrible période avec un détachement presque inquiétant. A la façon d’un reporter, il relate son séjour à Saint-Anne, où alternent les diagnostics des médecins, évoque une réalité concrète, en n’omettant aucun détail.

Cet épisode, central dans sa vie, est également le moment fondamental du livre puisqu’il marque, après la chute, un mouvement vers la rédemption.

Ce faisant, le narrateur part, quitte la France dans un premier temps pour un reportage, puis pour Lesbos, une île grecque où vivent des migrants, souvent mineurs, cherchant à rejoindre la France, la Belgique ou l’Angleterre.

Dans cette troisième partie, Carrère s’attarde sur sa rencontre avec quatre jeunes qui vont tour à tour lui raconter leur histoire, celle de leur départ, mais aussi leurs peurs et leurs espoirs. On aurait pu craindre une tentative malvenue, qui aurait établi un lien entre la dépression de l’auteur, liée à des névroses purement intimes, et le drame vécu par ces exilés, contraints de tout quitter pour survivre. Pourtant, la succession des deux n’a rien d’indécent, bien au contraire.

Avec Yoga, Emmanuel Carrère parvient une nouvelle fois à écrire une œuvre absolument brillante, dans laquelle il mêle avec subtilité son histoire à l’Histoire. Si, de prime abord, le titre du récit et les événements qu’il raconte ne semble entretenir aucun rapport, le texte montre en réalité que le yoga, et par extension la méditation, peuvent prendre n’importe quelle forme, pour devenir un réel allié et réapprendre à vivre.