16 ans ou presque - la critique du film

Résumé : A 34 ans, Arnaud Mustier, avocat et philosophe, est un symbole de réussite et d’excellence. Pour son frère Jules, 16 ans, il est surtout chiant, très très chiant ! Jusqu’au jour où Arnaud est pris d’étranges pulsions et se découvre quelques boutons d’acné. Le diagnostic tombe : il souffre d’un syndrome rare de puberté tardive. Emporté par un tourbillon hormonal, et en compagnie de son frère et sa bande, il va découvrir la jeunesse qu’il n’a jamais eue.

Notre avis : Cette histoire improbable d’un type de 35 balais ultra coincé n’ayant jamais réussi à symboliquement tuer le père n’est pas dénuée de certains attraits, en particulier celui de revoir un Laurent Lafitte (De l’autre côté du périph, Les Beaux Jours) débordant d’énergie (au risque parfois d’en faire trop), dont la métamorphose en d’jeun débridé s’avère plutôt convaincante. Malheureusement beaucoup trop simpliste dans sa construction dramatique, 16 ans ou presque pèche par son incapacité à sortir du carcan si cher au cinéma commercial français, en empilant les clichés sur l’adolescence dans une avalanche de gags plus ou moins réussis. On se demande parfois si le réalisateur Tristan Séguéla (qui a manifestement des comptes à régler avec son papa Jacques), croit vraiment que la jeunesse consiste uniquement à parler fesses, boire comme un trou, faire des fautes de français, se retrouver au grec et fumer des bangs. "16 ans ou presque" : photo du film © Roger Do Minh / UGC Distribution Ce qui se voudrait anticonformiste prend alors des allures de cake bien moulé, ayant perdu toute capacité à nous titiller les papilles. Loin du charme suranné de Camille redouble et de la vitalité des Gamins, ce teenage movie à l’humour globalement régressif, s’il manque de subtilité et d’impertinence, trouve toutefois sa rédemption grâce à une sympathique brochette d’acteurs et d’un Lafitte aussi à l’aise en philosophe verbeux qu’en gamin précoce, fantasmant sur les "boobs" d’une présentatrice télé particulièrement zélée. A l’arrivée, le dernier-né de Séguéla devrait beaucoup faire rire les ados et autres adulescents, mais aura du mal à convaincre les autres en raison de la pauvreté d’un discours pseudo-freudien de seconde zone. En d’autres termes, 16 ans ou presque n’a pas les ressources nécessaires pour s’élever au niveau de ses (possibles) ambitions et ne dépasse jamais réellement le niveau de la ceinture. "16 ans ou presque" : affiche officielle © UGC Distribution

