300 anecdotes de tournage - le cinéma comme vous ne l’avez jamais lu

Résumé : Qui n’a jamais rêvé d’être une petite souris sur un tournage de cinéma, d’assister en direct aux frictions entre vedettes, aux pétages de plomb des métrages en scène, aux fous rires, aux ratages des effets spéciaux, aux miracles de l’impro ?

Critique : Journaliste et écrivain, spécialisé en cinéma, Philippe Lombard publie régulièrement des ouvrages consacrés au cinéma, dont Michel Audiard, le livre petit mais costaud en février dernier et tout récemment 600 répliques de films à l’usage du quotidien, Ca tourne mal à Hollywood ! et Tarantino Réservoir Films

A l’heure où le septième art est en panne et où le rêve qu’il nous procure nous est confisqué, ce cinéphile passionné vous convie à pénétrer les secrets de ce monde de l’illusion, grâce à une pléthore d’anecdotes nationales ou internationales compilées lors de tournages de films ou même plus largement lors de ses rencontres avec le monde cinématographique.

Ainsi, vous pourrez rire avec Delon et Belmondo qui perdent avec fair-play un pari engagé avec un gendarme à Marseille lors du tournage de Borsalino, vous découvrirez comment Michel Piccoli défend sa virilité quand il apprend que Le trio infernal de Francis Girod, dans lequel il joue en compagnie de Romy Schneider et Maschka Gomska, a été truffé d’inserts pornographiques dans sa version latino-américaine, vous sourirez au piège qu’ Arnold Schwarzenegger tend à Sylvester Stallone, son rival de l’époque pour lui faire endosser le pire rôle de sa carrière, vous compatirez aux malheurs de Sean Connery qui, entre deux prises de Goldfinger, doit supporter l’interview d’une journaliste méprisante et ignare qu’il finit par congédier... et tant d’autres. Il est à noter que les histoires autour de James Bond, à qui Philippe Lombard, a consacré un livre sont nombreuses.

Si tous ces récits ne sont pas d’un intérêt égal et si certains ne seront pas un mystère pour les cinéphiles les plus avertis, la plume alerte de l’auteur et leur format court en permettent une lecture aisée. Le classement en rubriques différentes, intitulées Le jour où, Oups ! Ca n’arrive qu’au cinéma, Ca fait mal, coup de génie, On s’tape une barre, laisse à chaque lecteur toute latitude de s’orienter d’emblée vers ce qui lui convient le mieux. Enfin, à la fin de l’ouvrage, deux lexiques, l’un répertoriant la liste des films évoqués, l’autre énumérant les noms des personnalités citées, facilitent grandement les recherches.

Un moyen ludique de voyager, sans sortir de chez soi, dans un univers dépaysant.