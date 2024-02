40 jours et 40 nuits - Michael Lehmann - critique

Résumé : Matt Sullivan sort d’une rupture douloureuse. Sa dernière grande histoire d’amour s’est soldée par un véritable échec. À vingt-huit ans, Matt jouit d’une solide réputation de tombeur. Concepteur de sites Internet, il fréquente les milieux branchés de San Francisco, côtoie les plus belles femmes et multiplie les conquêtes. Mais celui-ci se lance un défi : pendant quarante jours et quarante nuits, ce séducteur impénitent s’abstiendra de toute relation sexuelle, fuira toute tentation charnelle, refusera baisers, flirts et caresses. S’il y parvient, ce sera la première fois qu’il respectera un engagement jusqu’au bout. Matt a enfin l’impression de contrôler ses envies et son destin. Jusqu’au jour où il fait la rencontre d’Erica. Cette fille à la fois sexy, intelligente, épanouie et débordante d’humour, le rend complètement fou...

Critique : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’abstinence... La saison estivale, souvent propice aux bouses hollywoodiennes, s’ouvre en fanfare avec une consternante potacherie signée Michael Lehmann. Après Hudson Hawk (1991) et Airheads (1994), il se vautre une fois de plus dans la bêtise crasse avec ce 40 jours et 40 nuits. Et non content d’en être le responsable, il entraîne avec lui Josh Hartnett, star en herbe juteuse pour tout producteur qui se respecte.

Beau et con à la fois. Matt n’a pas le moral. Tombeur invétéré, il est cool, il a la classe et un bon job, mais ne parvient à trouver l’âme sœur. Sa dernière rupture est un tel choc que ce benêt décide de s’astreindre à quarante jours d’abstinence (aucun tripotage en tous genres). À ses yeux, il s’agit de respecter au moins une fois un engagement. Tout se complique lorsqu’il tombe sur une fille enfin à son goût, et que ses amis entament l’ouverture de paris concernant son challenge...

Ratage intégral. La déception à l’issue de ce film est d’autant plus grande que le scénario offrait un joli potentiel de situations comiques. On s’amuse en effet des différents stratagèmes qu’imagine la gent féminine pour faire craquer notre héros. Malheureusement, Michael Lehmann fait preuve d’une implacable lourdeur dans son traitement pour les faire vraiment décoller (exemple : une bombe sexuelle est assise les fesses à l’air sur le photocopieur, clin d’œil grossier au Lauréat). Déjà American Pie ne faisait pas dans la finesse ; 40 jours et 40 nuits repousse encore un peu plus les limites de l’humour au ras des pâquerettes (autre exemple : drogué au viagra à son insu, Matt se présente à une réunion le pantalon déformé par une érection - gag).

Prétention sociologique. En outre, le film croit tirer son originalité, par rapport aux dernières productions du même genre, en mettant en scène de jeunes adultes : ces fameux "adulescents". On découvre leur univers qui respire la superficialité et le toc (les décors sortent tout droit d’un sitcom), leurs habitudes, leurs codes, leur travail... De cet aspect sociologique de San Franscico, pas inintéressant au demeurant, on ne retient finalement que peu de choses tant l’humour balourd du film plombe l’ensemble.

Une seule question subsiste après ce désastreux spectacle : que vient faire Josh Harnett dans ce navet pour moins de douze ans ? Car il faut bien l’admettre, le héros de Pearl Harbor et de La chute du faucon noir est aussi à l’aise dans la comédie que Schwarzenegger dans les scènes intimistes. Le seul à tirer son épingle du jeu, c’est l’hilarant Griffin Dunne qui campe un patron obsédé hypersexuel, au point de filer aux toilettes pendant les heures de boulot pour se pignoler. Tout un programme !!!

En résumé, 40 jours et 40 nuits est LE film de la semaine qui ne mérite pas la dépense d’un ticket de cinéma - à moins de posséder une carte abonnement. Un rapide visionnage sur Canal+ lors d’un dimanche pluvieux suffira amplement.