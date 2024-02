45 ans - Andrew Haigh - critique

Résumé : Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur quarante-cinquième anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, une lettre bouleverse la vie du couple : le corps du premier grand amour de Geoff, disparue cinquante ans auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé...

Critique : Depuis le très gracieux Weekend, on le sait, Andrew Haigh n’a pas son pareil pour filmer l’intimité du couple. Mais si son film précédent abordait la relation naissante d’un jeune ménage gay, celui-ci s’intéresse à un vieux couple hétérosexuel. Quarante cinq, c’est le nombre d’ années de mariage que s’apprêtent à célébrer Geoff et Kate, respectivement incarnés par Charlotte Rampling et Tom Courtenay. L’alchimie entre les deux acteurs est palpable, immédiate. Que ces deux là aient traversé près d’un demi siècle ensemble, on y croit. Qu’ils soient en proie au doute, ensemble mais séparément, on y croit également. Pourtant, du passé du couple, rien ou presque n’est dit. Les habitudes et les années parlent d’elles mêmes. La gestuelle usée par les habitudes au petit matin.

Le filmage est modeste, comme pour laisser aux acteurs la place de déployer les sentiments de leurs personnages, pour faire exister le souvenir un peu plus fort.

Modeste mais pas bâclé : ce qui peut se dire du travail de la caméra compte également pour l’intrigue, qui tient sur l’irruption soudaine d’un cadavre dans le quotidien bien rodé de ce duo de septuagénaires. Pas n’importe quel corps inanimé : celui d’une ancienne petite amie de Geoff. Cette personne avec laquelle il aurait pu vivre. Ainsi, l’air de rien, 45 ans pose cette vertigineuse question sur le couple : comment pardonner à l’autre ce qu’il a vécu sans nous ?

En prenant pour prétexte les préparatifs de la fête d’anniversaire de mariage, en fixant son intrigue pendant la semaine qui la précède, Haigh en profite pour faire basculer le personnage de Kate dans le doute. Et capter quelque chose de sublime sur le visage de Charlotte Rampling. Il suffit de presque rien, d’à peine sept jours pour se désaimer. Une semaine pendant laquelle les fondations d’une relation qu’on imaginait inébranlables vont êtres mises à l’épreuve, pour le meilleur et pour le pire. Sur le fil ténu d’un quotidien sans cesse à réinventer, tout se délite, alors même que le ménage s’apprête à fêter publiquement le triomphe de leur amour. Pourtant, aucun cynisme dans ce film relativement pudique.

Que se passe-t-il une fois qu’un couple s’est marié et a eu beaucoup d ’enfants ? Au-delà du conte de fées, Haigh livre une peinture fine de l’après, qui laisse un douce amertume dans le cœur.