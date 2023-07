À contretemps - Juan Diego Botto - critique

Résumé : Avocat aux fortes convictions sociales, Rafa a jusqu’à minuit pour retrouver la mère d’une fillette laissée seule dans un logement insalubre. À défaut, la police placera la petite en foyer. Dans sa course contre la montre, Rafa croise la route d’Azucena, une femme injustement menacée d’expulsion et qui, pour s’en sortir, tente de provoquer une révolte citoyenne. Alors que les heures défilent implacablement pour ces deux âmes en lutte, Madrid devient le lieu de toutes les colères..

Critique : Rafa est avocat. Mais c’est surtout un humaniste qui met sa vie professionnelle et personnelle au service des plus démunis, au mépris sans doute de sa propre existence et de sa famille. À contretemps suit ce héros des temps modernes qui doit braver tout à la fois le placement abusif de la fille d’une femme sans-papier, les expulsions massives qui dévorent l’Espagne et les risques d’une grossesse difficile de sa propre compagne. Le long-métrage n’a de thriller que le rythme haletant où le destin des protagonistes semble se nouer dans un drame minimaliste d’une journée pleine. Le temps s’écoule avec brutalité hallucinante et les personnages sont mis face à leurs choix éthiques, familiaux et économiques.

Copyright Condor Distribution

À contretemps fait penser à bien des égards au cinéma d’Alejandro González Iñárritu. Le récit met en exergue la tension bien connue de Weber où s’opposent l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité. Dit autrement, le film raconte les choix insupportables que les personnages doivent faire, à défaut de succomber au déterminisme de leur statut et à la cruauté du monde. Penélope Cruz et Luis Tosar mènent ce combat philosophique avec une énergie et une beauté incroyables. La première interprète une mère de famille confrontée à une expulsion qui doit se dérouler le lendemain, et l’autre joue l’avocat engagé pour des causes extérieures à lui-même, là où peut-être il aurait à intérêt à protéger ses proches. L’Espagne est filmée de façon brute, froide. On est loin du cinéma enchanteur de Pedro Almodóvar. Le réalisateur regarde l’Espagne brutalisée par son économie, le capitalisme rampant et la toute-puissance de l’Etat. En ce sens, À contretemps est presque une œuvre politique qui dénonce à voix haute les tourments contemporains de ce pays.

Copyright Condor Distribution

Penélope Cruz a produit en partie le film. C’est sans doute l’occasion pour l’immense comédienne qu’elle est de se positionner, de brandir à travers la caméra de Juan Diego Botto la voix des opprimés. La mise en scène est ciselée, précise, et Cruz s’adonne à un rôle exigeant, social, loin des portraits qu’elle a l’habitude d’incarner. Elle s’engage à travers son interprétation pour un monde plus juste, la recherche d’une plus grande égalité entre les citoyens, l’émancipation des femmes et leur droit de faillir. Et, il ne faut pas l’oublier, il y a aussi ce très beau duo d’un père et du fils de sa compagne, où se noue le miracle de l’amour filial, teinté d’adolescence et de révolte.

Copyright Condor Distribution

À contretemps est un sans-faute total. Le film parvient à rendre compatible le regard et l’analyse sociale d’un monde en décomposition, et un jeu d’acteurs tonique, au service d’une course haletante vers le bonheur. Le long-métrage ravive le cinéma espagnol, dans une veine qui rappelle, de manière non dissimulée, celui de l’acolyte anglais Ken Loach.