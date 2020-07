A ma place -Jeanne Dressen - la critique

Résumé : Savannah cherche sa place. Actrice d’une révolution qui n’a pas eu lieu, elle est une fille de la classe ouvrière et réinvente la politique. De Nuit Debout à l’Ecole Normale Supérieure, Savannah doute, rêve, lutte et apprend. Elle se cherche un avenir.

Notre avis : On avait presque oublié qu’avant le mouvement populaire des Gilets Jaunes, les jeunes avaient fait trembler le gouvernement de François Hollande en se réunissant place de la République à Paris sous le fameux vocable Nuit Debout. Savannah, une étudiante en sociologie, naturellement plus portée par les travaux de Bourdieu que ceux de Touraine, mène le combat, armée de son porte-voix, tentant de rassembler des forces suffisantes pour crier sa colère au monde. C’est une jeune fille aussi militante qu’elle est fatiguée, c’est-à-dire qu’elle a été maltraitée par la vie, et qu’elle endosse ce combat comme si toute son existence se jouait sur le théâtre de la rébellion.

L’intérêt principal du film demeure le fait que la réalisatrice, Jeanne Dressen, fixe son regard sur une obstinée, d’une magnifique sensibilité, pour parler du combat plus général que la jeunesse mène contre l’ordre établi, la disparité des richesses entre les classes sociales et le sentiment de ne pas être entendue. Savannah vit à la campagne dans un milieu modeste et donne toute son énergie en faveur de ses études et sa militance. Elle souffre et sa souffrance est belle. Elle crie sa colère contre la violence policière, la soumission de son père au patronat. Elle crie sa détresse contre un monde où elle sent qu’il n’y a pas de place pour elle.

Bien sûr, c’est un film politique qui confortera les gens de droite dans leurs certitudes et ceux de gauche dans la nécessité de la lutte. C’est surtout un film qui donne de l’espoir à une jeunesse désabusée et qui rappelle que la société évolue parce que des jeunes s’insurgent contre l’ordre politique. Mais la réalisatrice laisse le droit à l’émotion, à la contestation, à la critique de son point de vue politique. Elle ne contraint pas à adhérer à la détermination de Savannah. Celle-ci est amoureuse, malheureuse et passionnée à la fois. Elle est en colère. Elle est apaisée. La militante donne à voir toute l’émotion d’un peuple qui pourrait être celui des gilets jaunes ou des étudiants ou des écologistes. Elle rend compte d’une jeunesse formidable, vent debout, pour trouver un sens aux années exceptionnelles qui façonneront leur existence.