Abîmes - Sonja Delzongle - critique du livre

Résumé : Dix-sept janvier 1999, Vicktor et Dolores Mendi montent à bord d’un avion de tourisme près de Bordeaux. Ils ouvrent une bouteille de champagne et coupent les moteurs. L’avion s’écrase dans les Pyrénées près du Mont-Perdu, et déclenche une avalanche. De nombreux enfants, partis en randonnée avec Ekain Loyola, prêcheur et guide de montagne, périssent ensevelis. Janvier 2023, Antoine Mendi, le fils du couple mort dans le crash, revient dans son village natal en tant que gendarme, affecté dans la brigade locale. L’occasion pour lui de tenter de résoudre tous les mystères qui entourent cette tragédie. Un drame qui hante son passé et le culpabilise encore. Antoine va très vite découvrir que ce petit hameau perdu dans les montagnes, à l’apparence bien tranquille, est en réalité le théâtre d’innombrables agitations. Des tiraillements ont lieu entre les fermiers, qui veulent éradiquer les loups pour protéger leurs troupeaux, et les écologistes, fervents défenseurs de la nature. Un fermier est même retrouvé mort enfourché dans sa grange. C’est ainsi qu’une enquête minutieuse démarre sous la direction de la capitaine Flores, la cheffe de la brigade.

Critique : Il faut bien l’avouer, les premiers chapitres sont difficiles à suivre. Il faut faire preuve de concentration pour cerner tous les protagonistes, atypiques et rustres. L’image de l’ermite hirsute des montagnes est bien écornée. Il est ici question de marginaux qui vivent en autarcie dans la forêt, on nous parle de l’Espada ou bien encore du messager. Mais qui sont-ils ? Appartiennent-ils à une secte ? Y a-t-il un lien entre ces hommes des bois et l’avalanche de 1999 qui a fait tant de victimes ? Et puis, il y a les gens du village, divisés entre les chasseurs et les écologiques agissant au sein d’un groupe d’activistes avec à sa tête Astrid, la fille du maire. L’autrice se focalise longuement sur tous ces personnages, avec la même intensité. Difficile au départ de savoir sur lequel porter notre attention.

Passées les cinquante premières pages et une fois le puzzle reconstitué, tout s’éclaircit progressivement. Le lecteur ne décroche plus. Que du bonheur à suivre Antoine et Elda dans leurs investigations !

L’intrigue est adroitement et finement ficelée. Les amoureux de thrillers au suspense insoutenable vont être ravis, car ils vont jouer dans la cour des grands ! Quand on croit avoir enfin découvert et compris la clé de l’énigme, alors d’autres révélations viennent nous surprendre pour instiller le doute. Il est en effet assez exceptionnel de vivre autant de rebondissements crédibles, qui de plus s’entremêlent. Finalement, les cinq cents pages de ce roman défilent sous nos yeux ébahis, avec en toile de fond, un paysage pyrénéen époustouflant et glaçant.

Pour autant, Abîmes, réédité par Gallimard dans la collection Folio Policier, ne se limite pas à une simple intrigue policière. Il aborde de nombreux sujets sérieux tels que la pédophilie, la schizophrénie ou bien encore la flagellation. Sonja Delzongle n’en n’est plus à son coup d’essai, puisqu’elle vient juste de publier un nouveau roman Thanatéa, qu’on a hâte de dévorer !