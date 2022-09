Billionaire Island – Mark Russell, Steve Pugh, Chris Chuckry – la chronique BD

Résumé : Dans les années 2040, la Terre est en surchauffe et certaines régions du monde sont désormais difficilement habitables. Plutôt que de remédier à la catastrophe, les hommes les plus riches de la planète ont établit dans les eaux internationales Freedom Unlimited, une île-refuge réservée aux milliardaires, où il est possible d’attendre la fin du monde en sirotant un cocktail et en ayant accès à toutes sortes de services… Désireuse de confronter le milliardaire Rick Canto à des rumeurs sur l’insertion d’un produit stérilisant dans les produits commercialisés par sa multinationale Aggrocorp, la journaliste Shelly Bly se rend sur Freedom Unlimited, tout comme un homme animé par une soif de revanche…

Critique : Mark Russel s’est fait connaître des amateurs de comics avec Prez, dystopie politique qui imagine l’élection d’une adolescente à la présidence des États-Unis après un buzz sur les réseaux sociaux, et ce quelques mois avant l’élection de Donald Trump. Le scénariste creuse encore ce sillon avec Billionaire Island qui, avec son ton décalé et ses exagérations, se situe du côté de la satire. Le récit met en scène une société rongée par le culte de l’argent, unique étalon de la valeur des individus, et le comportement insensé de milliardaires qui traitent leur personnel comme des esclaves et n’hésitent pas à enfermer ou assassiner quiconque se dresse sur leur chemin. Et comme Freedom Unlimited est située dans les eaux internationales, l’île n’est soumise à aucune loi ni à aucune taxe. La révélation du véritable dirigeant de l’île est l’un des morceaux de bravoure de l’album, qui incarne l’absurdité du système que pourfend Mark Russel.

Mark Russell, Steve Pugh, Chris Chuckry / Urban Comics pour l'édition française La première planche du récit, qui comporte un effet de contraste bien travaillé.

Billionaire Island se veut un miroir grossissant des dérives de notre société capitaliste ultra-individualiste. L’album fourmille de bonnes idées : l’enfermement d’opposants dans une cage à hamster géante qui sont apprivoisés dès lors qu’on leur déverse de l’argent, le culte à « Jésus Christ homme d’affaires » rendu sur l’île, la technologie mise au service des puissants, le personnage très bien campé du milliardaire Rick Canto… Les auteurs tombent globalement juste et on ressort de cette lecture avec l’envie d’en finir avec ces milliardaires qui voyagent en jet pour faire leurs courses tandis que les plus modestes se serrent la ceinture. La deuxième partie du récit agit comme un défouloir fort agréable – mais qui ne laisse aucune place à la nuance – pour le lecteur : finalement, les milliardaires tombent par là où ils ont péché. Sur le plan graphique, le dessin réaliste de Steve Pugh, très convaincant lorsqu’il s’agit de rendre compte de l’outrance de ses personnages, est rehaussé par une belle palette de couleurs chaudes.

Mark Russell, Steve Pugh, Chris Chuckry / Urban Comics pour l'édition française Jour de paie dans la cage à hamsters de Rick Canto...

Portrait satirique et dystopique d’une société décadente rongée par l’argent, la nôtre, Billionaire Island fait écho à Don’t look up par son constat : l’égoïsme des plus riches face au à la catastrophe climatique en cours. Plutôt que de donner une leçon politique, Mark Russel fait le choix de l’humour, et propose un récit en forme de catharsis pour son lecteur. Si la profondeur du propos politique reste limitée – quoique les deux dernières pages sont intéressantes sur ce point – on prend beaucoup de plaisir à se moquer des excès et de la chute de ces milliardaires au comportement absurde.