Adopte un veuf - la critique du film

L’argument : Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s’habituer à sa nouvelle vie. C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son immense appartement devant la télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie est bouleversée. Manuella, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui. D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à cette tempête d’énergie qui parvient même à le convaincre de loger deux personnes supplémentaires. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l’hôpital de Marion, la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises.

Notre avis : Entre pénurie de jobs et de logements pour les jeunes et solitude pour les seniors, la colocation a le vent en poupe. Ce sujet de société inspire largement le cinéma qui nous a déjà offert quelques comédies distrayantes comme Five tout récemment ou L’étudiante et Mr Henri il y a quelques mois.

A la différence de Mr Henri ronchon patenté, notre Mr Hubert, bougon au premier abord, est au fond un homme chaleureux. On pressent bien que la vie qu’il a menée avec sa femme était remplie de sorties et de relations sociales. C’est bien ce qui lui manque et au fond de lui-même, il en espère le retour. Il a d’ailleurs gardé, au fond de son placard, « une veste de jeunes » qu’il portera dès que l’occasion s’en présentera. Alors, quand la tornade Manuella (Manu est là, comme elle l’écrit elle-même) débarque dans sa vie, il ne résiste pas longtemps. Nous voilà déjà sous le charme du couple Dussolier/Krief. La première image nous le montre en vieillard hirsute et larmoyant, mais grâce à l’entrain communicatif de Manuella, il retrouve vite son œil mutin et son sourire enjôleur. Quant à elle, son entrée tonitruante et énergique ne laisse aucun doute sur ce que nous réserve la suite des événements. L’arrivée de deux éléments que tout oppose composera un quatuor parfait de contrastes qui donne toute sa saveur au divertissement. Entre disputes, réconciliations et amours, on vit au rythme de cette famille qui naît peu à peu sous nos yeux. Hubert, obstétricien qui n’a jamais eu d’enfants, devient père par procuration et prend son rôle très au sérieux. Il n’est pas prêt à laisser celle sur qui il veille désormais comme si elle était sa fille partir à l’aventure avec ce jeune homme pas vraiment bien sous tous rapports.

Derrière le rire se cachent la tendresse et l’absolue nécessité de rompre, pour toutes les générations, une solitude plus souvent subie que choisie. Alors oui bien sûr, le scénario n’est pas d’une grande originalité, les ficelles parfois un peu grosses et les incohérences nombreuses (on découvre ainsi que l’on peut atterrir à l’aéroport de Beauvais quand on vient de Bali ou que l’on peut ramener des dizaines de serpents, varans ou autres bêbêtes exotiques sans encombre, puis les déposer dans la première ferme tropicale venue).

Après avoir réalisé La Beuze, puis Les 11 commandements aux vannes trash, on aurait pu craindre le pire mais François Desagnat semble avoir décidé de revenir à un humour plus délicat. Les dialogues sont drôles et percutants, les comédiens attachants y compris les seconds rôles (impossible de ne pas fondre devant l’adorable boulangère et son parler franc). Presque toute l’action se déroule dans un appartement chic et spacieux. Le réalisateur a choisi de filmer caméra à l’épaule, permettant ainsi d’accentuer la proximité avec chacun des comédiens et de saisir la moindre de leur réaction (le détail des moues et des mines excédées de Dussolier permettent d’appréhender au mieux les sentiments contradictoires qui animent son personnage sans oublier les grimaces d’Arnaud Ducret et son ton saccadé.)

Il est fort à parier que quelques beaux esprits estimeront qu’il ne s’agit là que d’une énième comédie à la française pas vraiment digne d’intérêt. Son principal atout est de nous permettre de passer un bon moment tout en nous rappelant avec humour et gentillesse que l’on vivra toujours plus heureux ensemble et soudés, à condition de savoir accepter nos différences. Colorée et gaie comme le printemps, elle devrait trouver sa place parmi les comédies généreuses simplement remplies de bonne humeur.