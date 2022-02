Zaï Zaï Zaï Zaï - François Desagnat - critique

Résumé : Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère.

Critique : Il pourrait être un criminel épouvantable dans une société obsédée par la sécurité. En réalité, il a oublié sa carte du magasin où il est allé faire ses courses et face à la pression, a brandi un poireau. Le propos est clair : la reprise de la bande dessinée de Fabcaro assume un point de vue décalé et profondément burlesque. On est là pour rire et, il faut l’avouer, certaines scènes sont hilarantes. Mais ce type d’exercice trouve très vite ses limites quand la mise en scène ou les dialogues donnent l’impression d’un empilement du mot pour rire, indépendamment de la trame narrative. Et c’est là que le projet de François Desagnat finit par agacer le spectateur.

Copyright 24 25 Films - Apollo Films - Orange Studio - France 3 Cinéma

Le long-métrage est porté d’un bout à l’autre par un Jean-Pierre Rouve absolument incroyable dans ce rôle de composition. Il est capable de rendre vraisemblables des scènes dont on imagine qu’elles ont dû créer des crises de rire folles au sein l’équipe de tournage. On pense à celle où il joue lui-même au comédien qui doit aider un témoin au délit qu’on lui reproche de raconter les faits devant le juge d’instruction. Il n’y a jamais de fausses notes dans ses propos et il parvient à faire des dialogues absurdes, des vignettes du quotidien des spectateurs. D’autres interprètes comme Julie Depardieu ou Yolande Moreau accompagnent l’acteur avec une joie et un naturel touchants.

Copyright 24 25 Films - Apollo Films - Orange Studio - France 3 Cinéma

Mais hélas, le film finit par lasser. Le scénario s’enlise dans une sorte de surenchère des comiques de situation ou des expressions drôles. On pense par exemple à cette scène qui convoque une palette d’acteurs ou de chanteurs célèbres qui, à la façon des Restos du cœur, entonnent un chant pour soutenir le fugitif. On s’essouffle au point que le rire finit par devenir rare. En effet, le long-métrage ne parvient plus à tenir l’attention de son spectateur, et même le générique de fin construit pour attiser le rire paraît de trop.

Copyright 24 25 Films - Apollo Films - Orange Studio - France 3 Cinéma

La question centrale que pose le film est de savoir si l’on peut adapter au cinéma une BD aussi emblématique que celle de Fabcarno. La mise en scène est pensée à la façon du livre, enchaînant des vignettes les unes après les autres. Le problème réside dans le fait qu’il ne s’agit pas d’un film d’animation où à la rigueur, cette juxtaposition des scènes aurait trouvé son intérêt. L’émotion ne fonctionne pas en dépit des efforts du cinéaste pour attiser les larmes et les rires. On retiendra tout de même de cette expérience un peu superficielle une critique non dissimulée de l’emprise capitaliste et sécuritaire dans nos sociétés contemporaines.