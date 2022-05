Affaire classée à la Meije -Nicolas Le Nen- critique du livre

Résumé : Dimanche 26 août 2018, Philippe Chatel, un avocat de 53 ans installé dans un vieux manoir au nord de l’Angleterre, reçoit un appel de Christophe Fournier, chercheur au CNRS à Chamonix. Il lui explique que Ludovic Fournier, son grand-oncle, était ami avec son grand-père, Philippe Chatel, lequel en sus d’avoir le même prénom était également avocat. Il s’interroge sur la disparation de Lord Peter Witchell durant l’été 1950, présent lors du séjour commun de leurs aïeux à La Bérarde, pour traverser les arêtes de la Meije. S’en suit alors une enquête montagnarde passionnante au cœur de l’Oisans, dans les Alpes françaises, sur le possible meurtre du fameux Lord anglais.

Critique : Ce roman s’adresse d’abord aux amoureux de la haute montagne et, plus particulièrement, aux passionnés de l’alpinisme. L’auteur prend un plaisir immense à décrire, avec des termes parfois un peu trop techniques, le milieu dans lequel évoluent guides et grimpeurs chevronnés. Extrêmement précis, le vocabulaire employé risque en effet de dérouter plus d’un lecteur, tout comme les paysages et la topographie détaillés avec le même soin. Ce qui finalement n’étonne guère quand on sait le parcours incroyable de Nicolas Le Nen, aujourd’hui général de division de l’armée de Terre, chef du Commandement pour les opérations interarmées, qui a dirigé le 27e bataillon de chasseurs alpins entre 2007 et 2009. Son goût indiscutable pour cet univers singulier transparaît à chaque mot, ce qui peut perturber les non-initiés, qui doivent aussi se concentrer sur une enquête peu banale, menée tambour battant, par les Fournier et Chatel dont le prénom des grands-parents, des parents et des enfants, est parfois le même. Au final, beaucoup de personnages et de nombreux détails imposent une mémoire affûtée ou un carnet pour ne pas perdre le fil. Malgré tout, sur cette toile de fond au grand air, se dessinent une intrigue originale et une quête non policière conduite par des experts de la grimpe qui vont s’efforcer de comprendre la façon dont a disparu Lord Witchell, ainsi que les raisons de cet événement, il y a maintenant plus d’un demi-siècle.

Construit en trois parties et un épilogue, le récit balade le lecteur dans le temps, d’une période à l’autre, de manière à lui offrir différents points de vue, avec parfois des révélations étonnantes, celle qui, par exemple, fait de Patricia Winslow et Lord Witchell des fiancés et des cousins. Avec son dénouement plutôt surprenant, la conclusion de toute cette histoire s’impose à nous : méfions-nous des apparences bien souvent trompeuses. Avec Affaire classée à la Meije, Nicolas Le Nen, qui signe ici son neuvième livre, a eu la bonne idée d’imaginer, soixante-seize ans plus tard, la suite du célèbre roman d’Etienne Brulh, Accident à La Meije. Une entreprise audacieuse assez réussie.