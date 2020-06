Les autres - Alejandro Amenabar - critique

Résumé : En 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée mais le mari de Grace, parti combattre, n’est pas revenu du front. Dans une immense demeure victorienne isolée sur l’île de Jersey, cette jeune femme pieuse élève seule ses deux enfants, Anne et Nicholas, selon les principes stricts de sa religion. Atteints d’un mal étrange, ces derniers ne peuvent être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir qui doit constamment rester dans l’obscurité. Lorsque trois nouveaux domestiques viennent habiter avec Grace et ses enfants, ils doivent se plier à une régle vitale : aucune porte ne doit être ouverte avant que la précédente n’ait été fermée. Pourtant, quelqu’un va désobéir à cet ordre. Dès lors, Grace, ses enfants et tous ceux qui les entourent devront en subir les conséquences.

Critique : Difficile de parler de ce film sans en dire trop... En 1945, à la fin de la guerre, Grace (Nicole Kidman), dont le mari n’est pas revenu du front, se retrouve seule avec ses deux enfants dans une grande maison isolée sur l’île de Jersey. Atteints d’une maladie rare, les enfants ne supportent pas d’être exposés à la lumière, ce qui oblige la famille à vivre volets clos et portes fermées en permanence. Les trois domestiques devront se plier aux règles de la maisonnée. Mais un jour, quelqu’un oublie de fermer une porte et tous vont devoir en subir les conséquences.

L’éternel sujet sur les fantômes et autres revenants revu et corrigé par un scénariste brillant : Amenábar. Il faut un certain talent pour tourner avec autant de silences. Car c’est ce qui marque le plus dans ce film : cette succession de silences qui plongent le spectateur dans une angoisse diffuse.

De plus, la sobriété de la mise en scène donne la vedette à un scénario pratiquement sans faille. Loin des effets spéciaux spectaculaires dont les films américains nous abreuvent à longueur de production, Les autres se rapproche, par son ambiance, des films d’Alfred Hitchcock. Amenabar le dit lui-même dans une interview accordée au Monde : "Nous avions le fantôme de Hitchcock autour de nous". Il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour nous faire penser aux œuvres du grand maître du suspense : une Nicole Kidman glaciale et dont la plupart des émotions passent par le regard, un décor épuré et une ambiance tendue, des rapports psychologiques intenses et camouflés entre les différents personnages. Bref, avec beaucoup de sobriété, Amenábar réinvente le thriller psychologique classique.

Le choix des acteurs est particulièrement réussi. A part Nicole Kidman, aucune tête connue, mais on retiendra particulièrement la prestation de la petite fille et celle de la gouvernante.

Tom Cruise s’est beaucoup impliqué dans la production de Les Autres car il avait été particulièrement impressionné par le second film d’Amenábar, Ouvre les yeux. D’ailleurs, Vanilla Sky sorti le 23 janvier 2002 et dont il est l’acteur principal, n’est autre que le remake d’Ouvre les yeux. Un conseil : ne lisez pas trop d’articles sur ce film, n’écoutez pas ceux qui veulent vous le raconter et allez le voir... Amenábar signe avec cette troisième production son entrée dans la cour des grands !