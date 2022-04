Agent trouble - la critique du film

Résumé : Un beau matin d’hiver, un autocar transportant des vacanciers tombe dans un lac des Pyrénées. Bilan : cinquante morts. Il ne s’agit pas d’un banal accident de la route, c’est une affaire commandée "d’en haut" au nom de la sécurité nationale. Victorien, témoin de l’accident, en profite pour détrousser les cadavres. Il comprend vite qu’il est tombe sur une grosse affaire et tente de trouver les instigateurs pour les faire chanter. Mal lui en prend, il est aussitôt supprimé. Sa tante, Amanda Weber, la quarantaine fringante, décide de venger son neveu...

Critique : Agent trouble repose sur une intrigue policière assez lâche autour d’un grand complot mais le moins que l’on puisse dire est que le scénario n’exploite pas vraiment le potentiel d’une telle histoire. Tom Novembre, qui incarne une manière d’anarchiste crapuleux, disparaît assez vite pour laisser la place à l’enquête d’Amanda (Catherine Deneuve, emperruquée) qu’elle mène un peu comme va le film, c’est-à-dire nonchalamment. Certes, il y a des rebondissements et du danger, mais Mocky se concentre sur les à-côtés ; ce qui le fascine, ce sont les personnages secondaires, et ils sont réjouissants : du simple figurant qui imite les singes à Dominique Lavanant ou Sylvie Joly en obsédées sexuelles, en passant par toute une galerie de laissés-pour-compte, ces gens qui rient trop fort ou se comportent en touristes caricaturaux, le cinéaste dresse des portraits gentiment satiriques, mais ces trognes suscitent une compassion réelle. Ses freaks à lui sont humains, davantage que les responsables des bureaux dorés : Mocky lui-même se réserve le rôle d’un dirigeant corrompu, froid et distant, prêt à tout pour que ses méfaits soient ignorés.

© TF1 Studio

On a parfois l’impression d’une promenade, impression accentuée par le voyage en car et les décors naturels enneigés. C’est que le rythme n’est pas une spécialité du réalisateur ; il préfère une désinvolture plus ou moins soignée ; ici il semble avoir bénéficié de moyens, l’image est plus léchée, mais son cinéma garde un aspect gamin : il aime les gros mots, les provocations puériles et les mauvaises blagues que Bohringer débite à la chaîne. C’est sans doute la meilleure part du film que ces moments où le sérieux s’absente, où l’intrigue se met entre parenthèses.

© TF1 Studio

Mais Agent trouble décrit aussi un petit monde gagné par une tristesse sourde, ce qu’une rengaine à l’accordéon souligne : nombre de personnages sont seuls, frustrés, ou mal mariés. Amanda, elle-même divorcée, n’a qu’une amie avec qui elle échange des banalités, et sa supérieure est une vieille acariâtre. À part le neveu Victorien, qui semble content de son sort même s’il aime une prostituée et qu’il lui faut de l’argent, tous semblent résignés à une vie morne dans laquelle les distractions n’égaient pas. Avec leurs yeux globuleux et leurs airs étranges, ces inadaptés sont les victimes anonymes à qui Mocky accorde, seul, une place. Alors peu importe les complots, les expériences qui tournent mal, les tueurs et les dirigeants, face à cette cohorte de mal-aimés qui font le sel de cette fausse aventure policière : pour une touriste qui se soulage dans un château en riant, pour des amateurs de farces qui essaient de faux postérieurs, pour cette handicapée avide d’amour, on pardonne au cinéaste des à-peu-près scénaristiques, et l’on suit les pérégrinations de Deneuve, impériale comme à son habitude, avec un certain plaisir.