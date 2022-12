Alien - La Xénographie - Simon Riaux, Nicolas Martin - critique du livre

Résumé : "Alien - La Xénographie" explore tous les visages du xénomorphe, un des montres les plus célèbres de l’histoire du cinéma, à travers un ouvrage collectif qui navigue au sein des films, des livres, ou encore des jeux vidéo qui l’hébergent.

Critique : Quarante ans et quelques poussières cosmiques après la sortie d’Alien, de Ridley Scott (1979), il serait logique d’hésiter entre hommage à un chef d’œuvre d’horreur et de science-fiction, analyse d’un mythe. Il serait entendable d’être perdu parmi l’héritage foisonnant de l’œuvre de Scott, qui créa un monstre qui, à bien des égards, lui échapperait. Il est donc plaisant qu’on vienne mettre un peu d’ordre dans tout cela.

Que nous raconte Alien ? Plus précisément, l’alien ? Ce xénomorphe, métaphore sexuelle évidente, cet autre malicieux et maléfique. Que peut-il raconter de nous, de nos peurs larvées au plus profond des intestins, prêts à exploser ? Du rapport des femmes à leurs corps et celui des hommes au corps de ces premières ? De notre système capitaliste et ses failles béantes ?

Avec force détail et qualité d’analyse, l’équipage de la Xénographie s’évertue à traiter ces sujets, à répondre à des questions que nous n’imaginions pas nous poser et qui paraissent désormais indispensables. Audacieux, l’ouvrage fait la part belle aux analyses finement taillées, aux témoignages émouvants pleins d’enseignements et même aux enseignements pleins d’émotions. Il fait cohabiter des entretiens comme celui de l’influent Walter Hill, coproducteur de tous les films de l’univers, et des souvenirs d’enfance, comme ceux de la critique de cinéma Ava Cahen. Les considérations sociologiques jouxtent voire se mêlent aux analyses d’aspects précis de la saga, comme celle, brillante, de Benoît Basirico sur la partition musicale de Jerry Goldsmith, qui éclaire autant qu’elle impressionne.

À bord de ce navire décidément bien gouverné, à deux têtes par Simon Riaux et Nicolas Martin, le lecteur se gargarise de l’interactivité de l’ouvrage, qui n’oublie pas de glisser quelques traits d’humours, un quizz, et d’adopter un ton général qui favorise une belle complicité. Il trouve l’équilibre idéal, avec une vraie proximité sans familiarité.

Le livre accorde une importance majeure à replacer les œuvres dans la longue histoire de l’art et du cinéma, en insistant par exemple sur les influences littéraires du premier film, avec Renaud Guillemin, ou sur les interconnexions avec d’autres œuvres majeures, telles que Predator, détaillées par Alexis Roux. L’ouvrage poursuit ce travail en prolongeant l’analyse vers les comics, les jeux vidéo, et même les novélisations des films. Résulte de ce parcours, qui s’achève avec quelques récits autour du mythe, une agréable impression d’exhaustivité, certes toujours chimérique.

Agrémentés de belles illustrations, les textes bénéficient d’un cadre soigné et de graphismes originaux qui favorisent une atmosphère générale très personnelle et singulière. Complet sans être professoral, ludique mais toujours exigeant, Alien - La Xénographie s’impose comme une lecture majeure de cette fin d’année.