Super Pixel Boy T.1 : And the bit goes on - Loïc Clément, Boris Mirroir - la chronique BD

Résumé : Pixel est un jeune garçon des années 80, passionné de jeux vidéos, qui alterne entre parents désabusés et amis geeks, chacune de ses aventures permettant de découvrir un jeu vidéo sorti à son époque et en vanter les défauts et qualités...

Critique : Super Pixel Boy a réussi à détourner l’idée d’un documentaire rétro gaming façon Game One en se rattachant au format d’histoire d’un Petit Spirou, copiant le ton coquin et l’humour potache pour le rattacher à de vrais jeux et sensations vécues par tous les premiers nerds français. Et il faut le dire, l’union audacieuse est plutôt réussie et attachante, car si les chapitres – dédiés à Mario, Castlevania ou Metroïd – recèlent une petite part de vécu, entre cours de récré et parties de console, ils sont avant tout dédié à une critique teintée d’émotions toutes personnelles de différents jeux. D’ailleurs, cette critique n’est pas sans rappeler la façon très proustienne de développer sur un tableau qui se rattacherait à un moment de la vie et non à un simple détail d’une école artistique, car les bons points et mauvais points sont distribués de manière très subjective, le héros Pixel s’invitant à un procédé proche du roman graphique pour décrire ces jeux, le personnage n’hésitant pas à s’y incarner, dans un but humoristique.

Le dessin alterne entre les traits et bouilles caractéristiques d’un album jeunesse et des parties pixelisées collant au petit carré près aux jeux sortis sur Super Nintendo ou Atari. Certains détails humoristiques rendent compte d’une époque, avec des considérations sur les différences sociales, la parentalité ou encore l’image du jeu vidéo au moment où il commence tout juste à se répandre. Évidemment, nulle violence à déplorer, et les plus geeks pourront sans problème mettre Super Pixel Boy dans les mains d’enfants, mais le public adulte pourra être largement ému, secoué ou à même de réfléchir en se remémorant sa propre expérience face à ce dessin satirique bien senti.

En sortant de leur petite boîte de mémoire leurs souvenirs, en les dépoussiérant graphiquement et gaiement, Loïc Clément et Boris Mirroir donnent vie à un Super Pixel Boy très enthousiasmant et plein de riches anecdotes gaming.