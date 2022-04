Allons Enfants - Thierry Demaizière - Alban Teurlai - critique

Résumé : Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. {Allons Enfants} est l’histoire de cette expérience unique en France.

Critique Ils sont jeunes, issus des quartiers populaires pour la plupart et se trimbalent un passé scolaire assez chaotique. L’opportunité de rejoindre le Lycée Turbot en plein troisième arrondissement de Paris constitue une sorte d’entrée en matière dans la rencontre de l’altérité, d’eux-mêmes et de leurs espérances. La danse hip-hop est un axe pédagogique pour permettre à ces jeunes de reprendre confiance en soi et de s’engager dans une scolarité qu’on espère positive. Surtout, l’expression corporelle est un support à une presque thérapie personnelle où ils doivent apprendre à dompter leurs démons et se construire une identité positive.

Copyright Alban Teurlai

Le projet de Demaizière et Teurlai précipite le spectateur dans un tourbillon de sensibilité et d’émotion. Dès la première séquence, l’affection à l’égard de ces jeunes-gens est immédiate. On devient leur compagnon et on les suit se battre contre l’ennui à l’école et surtout en faveur leur rêve de danse. Toute leur existence prend une envolée nouvelle. L’occasion leur est donnée de réfléchir sur leur histoire, leurs rapports à l’école, à la famille, et de s’engager dans un parcours de reconstruction personnelle. L’émotion est immense, faisant passer le spectateur en permanence des rires aux larmes. Avec ces gamins pleins d’énergie et de beauté, il y a aussi une équipe d’enseignants qui donnent à leur métier une magnifique représentation.

Copyright Alban Teurlai

Allons enfants est un film qui réconcilie toutes les générations et les classes sociales. Il prouve que le vivre-ensemble est possible autour d’un art partagé qui transcende les différences. En ce sens, il donne raison aux mouvements généreux de l’éducation artistique et culturelle dont la charte nationale rappelle combien l’école, l’éducation populaire ont un rôle majeur à jouer pour permettre aux publics empêchés de se raccrocher à la vie et à la citoyenneté. C’est un film militant et contemplatif qui donne enfin des raisons d’espérer au milieu d’une campagne électorale triste et radicale. Cette jeunesse que décrivent les deux réalisateurs est la chance d’un pays comme la France qui doit apprendre à composer avec la multiplicité culturelle et sociale.

Copyright Alban Teurlai

Voilà un film qu’il faut aller en voir en famille. Il est une opportunité magnifique à la promotion d’un discours de la tolérance, de la libre-pensée et de la fraternité citoyenne. On ressort de ces deux heures brillantes le cœur régénéré et l’envie de tendre la main à tous ces gamins issus des quartiers populaires.