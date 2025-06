Amélie et la métaphysique des tubes - Mailys Vallade, Liane-Cho Han - critique

Résumé : Amélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue : le bonheur comme la tragédie.

Critique : Publié en 2000, le roman Métaphysique des tubes d’Amélie Nothomb fait aujourd’hui partie des œuvres littéraires habituées des manuels scolaires. Le livre, par son traitement particulier du concept de multiculturalisme et du rapport tout aussi particulier de sa jeune héroïne avec les mots et la pensée, constitue un matériau très intéressant pour une adaptation cinématographique, particulièrement en film d’animation.

Il faut dire que les deux réalisatrices ont un curriculum vitae solide, ayant travaillé sur de grands films tels que Tout en haut du monde, J’ai perdu mon corps, ou encore Calamity. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est largement à la hauteur de leur talent, tant sur le plan artistique que sur le plan théorique.

Le début du film reste très fidèle au roman : la petite Amélie est présentée comme un simple tube digestif, qui ne parle ni ne bouge et se contente de satisfaire à ses besoins primaires, tout en se prenant pour… Dieu. C’est un cadeau particulier de sa grand-mère qui va la tirer de son immobilisme et de son mutisme. La petite fille révèle soudain un don particulier pour la parole et la réflexion, s’exprimant et pensant comme une adulte. Elle noue alors une relation particulière avec l’employée de maison de ses parents, Nishio-San, qui est le fil conducteur de ce très joli récit filmique.

Amélie étant naturellement très curieuse, de question en question, d’apprentissage en apprentissage, elle s’interroge sur le sens de la vie, la mort, la tristesse, la colère et découvre le rapport particulier qu’entretiennent le Japon et l’Occident.

Le film a ceci de remarquable qu’il parvient à développer des arcs narratifs très émouvants autour de ces concepts philosophiques, en restant à hauteur d’enfant, sans tomber dans l’intellectualisme. On a de la joie, du chagrin, de l’espoir. C’est délicieux.

La conception graphique du film rappelle le mouvement pictural du fauvisme, qui privilégie l’usage de la couleur sur des dessins aux contours marqués. Ce parti pris visuel vient sublimer et renforcer la portée symbolique de plusieurs séquences, comme celle où les aliments cuisinés par Nishio-San se substituent aux armes de destruction qui ravagèrent le Japon, tandis que la jeune femme raconte à Amélie ses souvenirs de la Seconde Guerre mondiale.

Doté d’un récit riche et poignant, Amélie et la métaphysique des tubes touche par sa délicatesse et sa mise en scène remarquable.