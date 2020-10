Amitié, tout ce qui nous lie - Heike Faller, Valerio Vidali - critique du livre

Résumé : Quelque part, deux personnes se rencontrent et se lient d’amitié. Ce livre raconte leur histoire, ou plus exactement leurs histoires, explorant les différents types de rencontres possibles, évènements célébrant la confiance que deux êtres peuvent se démontrer, les délires qui la scellent mais aussi les instants où la distance peut se faire, les points de disjonction naturelle et les inéluctables réconciliations, qui assurent l’authenticité du lien qui unit deux amis.

Critique : Après le très beau 100 ans qui abordait le temps qui passe, Heike Faller et Valerio Vidali proposent un nouvel ouvrage plein de tendresse qui ausculte le sentiment que nous connaissons tous, à des degrés variés : l’amitié. Pour ce faire, les auteurs reprennent le dispositif on ne peut plus simple du précédent opus, dans lequel une image, présentée en double page, accompagne une courte phrase de texte. Ce minimalisme installe un rythme de lecture saisissant, un lyrisme singulier qui adopte la langueur monotone d’un long poème ininterrompu : les vers de chaque page ne contiennent ni majuscule, ni point, sont souvent nominaux et parfois même réduits à quelques mots. Cette énonciation aménage une narration de la durée où chaque proposition se perd dans le temps de l’image, un temps suspendu où le regard s’abîme dans la ductilité des crayons de couleur. Aux propositions textuelles d’Heike Faller répondent ainsi les dessins de Valerio Vidali. Ses compositions illustrent avec pertinence et malice le récit qui se déploie, aménageant parfois des contre-pieds aux phrases qu’elles accompagnent ou au contraire les incarnant avec simplicité. Une véritable relance de l’image sur le texte et du texte sur l’image s’opère ici et compte beaucoup sur la douceur et l’intelligence de ce livre.

Alors que les protagonistes des illustrations ne cessent de changer, offrant une portée universelle à ce conte philosophique, le narrateur semble tracer un fil conducteur et construire un récit ouvert qui raconte les différentes péripéties que peuvent traverser deux amis : Heike Faller ne développe donc pas une imagerie naïve de l’amitié, mais propose une exploration des vicissitudes du sentiment d’amitié, proche du sentiment amoureux, à cette différence près qu’il peut se distendre sans se rompre, les deux amis ne plus se voir durant de longues années, sans que cette force qui les anime ne disparaisse. Par l’intermédiaire de ce récit sibyllin qui, progressivement, se fait jour, l’auteur évoque aussi le temps qui passe, altère les relations pour finalement les renforcer, amène auprès de nous des personnes devenues chères. Celles-ci nous accompagnent, participent à nous façonner et à définir qui nous sommes.

Amitié, tout ce qui nous lie est un très beau livre, où la poésie du texte s’allie à l’humour des images et inversement. Il propose une belle réflexion sur ce sentiment qui nous anime tous, à travers des images auxquelles le lecteur pourra s’identifier. Elles appelleront de nombreux souvenirs de vie magnifiés dans ces pages. Ce livre classé dans la catégorie jeunesse, n’a pas d’âge. Intemporel, il s’adresse à tous.