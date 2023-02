Amore mio - Guillaume Gouix - critique

Résumé : Lola refuse d’assister à l’enterrement de l’homme qu’elle aime. Elle convainc Margaux, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie. Sur la route qui les mènera vers l’Italie, elles découvrent les adultes qu’elles sont devenues et tentent de retrouver la complicité des enfants qu’elles étaient.

Critique : Pourquoi le cinéma français a-t il tant de mal à se renouveler ? Nombre de longs-métrages financés à la chaîne par le CNC semblent des réminiscences permanentes de la Nouvelle Vague, sans une goutte de créativité. C’est hélas la particularité du premier film de Guillaume Gouix, mettant en scène deux sœurs aussi différentes que radicales dans leur comportement. La plus jeune vient de subir la perte de son conjoint ; mais au lieu de vivre dignement son deuil, elle s’enferme dans des éclats de voix, des attitudes excessives et immatures, au risque de mettre en danger son fils ; la deuxième est manifestement plus mûre, elle accompagne sa jeune sœur dans un road movie de courte durée, vers les contrées du sud, à défaut de l’amener à l’enterrement du beau-frère.

Pendant plus d’une heure et demi, on se demande quelle mouche a piqué Guillaume Gouix pour caricaturer à ce point ses deux héroïnes. La plus jeune, interprétée par sa propre compagne, Alysson Paradis, est la plus grotesque. Elle fait preuve d’un tel égoïsme, de tels écarts de comportement, d’une telle désinvolture qu’on finit bonnement par la détester. Pourtant, l’empathie à l’égard d’une jeune femme qui perd son compagnon aurait été nécessaire dans une telle entreprise, quand il s’agit d’aborder la question complexe du deuil. En réalité, le long-métrage faillit à une suite sans fin d’invraisemblances, de dialogues proprement agaçants, donnant aux comédiennes l’opportunité de surjouer leurs rôles. Pourtant, les deux actrices s’adonnent à leur interprétation avec une véritable intégrité. Mais elles se heurtent à des conversations stériles et vaines qui ne font absolument pas cas de leur indéniable talent.

Voilà donc encore un film français qui fait la démonstration de l’urgence de sortir de l’entre-soi du monde du spectacle. Tous les comédiens connus aujourd’hui s’essayent à la réalisation. Cela crée du coup un regard, un langage très décalés du monde ordinaire des spectateurs, dans un contexte pourtant où chacun a besoin du cinéma pour réinventer son existence. Néanmoins, il faut reconnaître à Guillaume Gouix le talent à appréhender la beauté à travers les deux comédiennes de son film. Elles brillent d’un bout à l’autre du récit, saisies par une caméra qui sait capter la lumière. Et c’est peut-être l’unique raison d’aller voir Amore mio.