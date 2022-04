Anatomy of Time - Jakrawal Nilthamrong - critique

Résumé : Deux fragments de la vie d’une femme. Maem est une jeune femme dans la Thaïlande rurale des années 1960. Son père horloger transmet sa passion à sa fille, tandis que les tensions entre la dictature militaire et les rebelles communistes s’exacerbent. Elle est courtisée par deux jeunes hommes très différents - un faible conducteur de pousse-pousse qui est littéralement mis de côté par un chef d’armée ambitieux et impitoyable. Cinquante ans plus tard, le chef de l’armée est devenu un général en disgrâce. Maem soigne son mari violent pendant ses derniers jours et se remémore son passé rempli de pertes, de souffrances et de joies.

Critique : Elle a été cette jeune fille dont le père lui apprenait l’art merveilleux du passage du temps à travers son métier d’horloger. Elle est maintenant cette femme âgée qui prend en charge son mari grabataire, gravement malade, en comptant les secondes. Lui a été un général impitoyable et sévère, pendant que les rebelles communistes tentaient de faire chuter la dictature militaire en Thaïlande. Anatomy of Time est une œuvre mystérieuse mais fascinante. Les temporalités se mélangent, dans un ensemble d’images toutes aussi somptueuses les unes que les autres. La tradition ancienne côtoie une modernité fragile qui n’a pas oublié les années de tyrannie qui ont bouleversé l’est asiatique. La mort semble même le meilleur des maux dans une existence complexe, martelée par la guerre, la violence des hommes et la trahison politique.

Il faut regarder Anatomy of Time en renonçant à tout comprendre. L’enjeu est de parler de souvenirs que les années tendent à lentement effacer. Les temporalités se superposent, et demeure, comme fil conducteur, la désespérance froide d’une femme qui a choisi son camp. La musique, très sobre, la lumière très travaillée, l’apparente immobilité des images contribuent à faire de ce long-métrage une lente et belle immersion dans un environnement spirituel fascinant. A titre d’exemple, le père raconte à sa fille la matérialité du Nirvana à travers la légende quasi universelle de la grotte. En réalité, tout est prétexte à penser l’universalité de l’homme et la transcendance, dans une narration qui se plaît à perdre son spectateur. L’important surtout est de se laisser porter par la beauté des images, des sons et des émotions.

La nature, l’eau, les animaux ont une grande place dans le récit. En ce sens, Jakrawal Nilthamrong donne le primat aux éléments naturels contre l’homme dans ce qu’il peut avoir de cruel et d’incertain. Finalement, l’état de fatigabilité extrême du mari de Maem raconte la nécessité pour chacun de nous de se rassembler autour des choses essentielles, à savoir la préservation des paysages, et des ressources de la terre. Anatomy of Time constitue un voyage intérieur où la finalité ne compte pas tant que le chemin lui-même, comme le père de Naem le décrit dans la légende de la grotte.

La comédienne principale du film, Thaveeratana Leelanuja, donne une intensité magnifique au film. Elle ne craint pas la mise à l’épreuve du corps nu et vieillissant et s’engage dans cette remontée du temps avec une grâce immense. Elle s’insère dans un environnement où tout n’est que douceur et violence à la fois. En tous les cas, Anatomy of Time est un hymne sublime à l’amour et à la vie.