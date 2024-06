Arrowsmith T.2 - Kurt Busiek, Carlos Pacheco - la chronique BD

Résumé : Alors qu’il est en convalescence à l’arrière, le jeune pilote de dragon magique Fletcher reçoit une mission spéciale : fait prisonnier, il doit entrer en contact avec un allié susceptible de changer le cours de la Grande Guerre...

Critique : La disparition de Carlos Pacheco prive le monde d’un homme mais aussi de la suite d’une belle histoire. En deux séries de six chapitres, condensés en France par ces deux tomes, cette uchronie avait tissé un non seulement une Première Guerre mondiale revisitée avec Trolls, Nains, Elfes ou Vampires pour représenter Prusse, États-Unis de Colombia ou Royaume des Francs qui en viennent aux mains et aux sorts, mais aussi créer un système de magie, de hiérarchie et de cosmogonie propres et très solides. Avec ce second tome, qui comprend une aventure du héros "derrière les lignes ennemies", on a droit à de l’action, notamment au début, mais surtout pas mal de récits intriqués, de narrations complexes et d’explications bienvenues sur les liens et enjeux qui font vivre et basculer cette terre uchronique. Fletcher fait donc équipe avec un héros, un vrai, de lignée royale et de pouvoir incroyable, qui le met au courant tandis qu’ils avancent dans des terres plutôt épargnées par la guerre, que ce soit des villages humains ou des cités troglodytes des Trolls. Les rivalités et les actes diplomatiques prennent ici le pas sur les escarmouches et les batailles qui ont fait la beauté du premier tome.

© Delcourt / Pacheco

L’hommage à Carlos Pacheco se doit de continuer quand il faut en venir au dessin de cette série. Que ce soit les Trolls, le Roi des morts ou les jolis uniformes de la Première Guerre, tout est ciselé. Mieux encore, les planches semblent scintiller de la magie qui est décrite par les personnages, les cases respirent cette fantasy uchronique qui fait passer la Grande Guerre comme cadre secondaire, qui valorise les protagonistes sans leur donner trop d’importance non plus, que ce soit un humain ou un être merveilleux, que ce soit un duel d’épéiste en altitude ou une nuit d’amour dans une grange, tout y est dépeint avec audace et délicatesse à la fois.

© Delcourt / Pacheco

Second volet d’un diptyque qui aurait mérité probablement six ou sept autres volumes, Arrowsmith aura marqué l’uchronie en lui donnant une enveloppe et un fond magnifiques et puissamment épiques.