Ashkal, l’enquête de Tunis - Youssef Chebbi - critique

Critique : Voilà un film dont il est bien difficile de dire du mal. D’abord, parce que le premier long-métrage de Youssef Chebbi est assez époustouflant de maîtrise dans le cadrage et la photographie. Le jeune réalisateur se plaît à jouer avec la caméra, la lumière et le son. Il la fixe à des endroits improbables, pour mieux capter le mystère de ses personnages et de l’intrigue en général. Car Ashkal, l’enquête de Tunis est un long-métrage d’une grande ingéniosité. On reconnaît dans la manière d’aborder la fiction, la patte d’un réalisateur aguerri aux courts-métrages, où le suspense et l’intérêt du récit se logent dans la capacité de l’image à capter l’essentiel et les émotions. L’histoire est complexe à relater. Elle mêle différentes dimensions, qu’il s’agisse du thriller, des références historiques récentes, des connotations politiques et du fantastique. Et c’est là tout le génie de cette fiction policière, celle de faire coïncider avec brio le scandale des oppressions policières en Tunisie et le sentiment que le réel se fracture.

Le film met en scène deux enquêteurs, qui font écho au célèbre duo des X Files. Le couple est composé d’une policière déterminée, précise, mise en défaut par son propre père auquel le régime actuel reproche des comportements pas toujours très louables ; et d’un homme plus sombre, partagé entre son désir de découvrir la vérité et de céder à une forme de corruption. Ils occupent l’écran d’un bout à l’autre de la narration, se jaugeant l’un l’autre et cherchant des réponses à des morts totalement mystérieuses. Car les victimes autour desquelles ils enquêtent s’immolent par le feu dans une sorte de jouissance. On comprend à demi-mot qu’il y a derrière ces suicides, des enjeux religieux, politiques ou économiques. Les riches promoteurs côtoient les religieux et les décideurs politiques, pendant que des groupes alternatifs tentent de rendre justice à des milliers de personnes qui ont subi les excès du pouvoir policier.

Mais, hélas, soudain, le récit semble échapper à son créateur. Le scénario se perd dans des confusions, des non-dits qui n’apportent aucun éclaircissement au spectateur, malgré le genre (le thriller) qui attend toujours, en fin de film, la révélation des auteurs des crimes. Rien n’arrive vraiment et la fiction se complaît à multiplier les réponses, les mystères, se hasardant d’ailleurs à des ellipses narratives très discutables. On se pose alors la question de la vraisemblance du récit et des raisons qui ont conduit le cinéaste à multiplier les styles et les références cinématographiques. Certes, le trouble est incontestable, de même que le point de vue filmique est original et prenant. Mais il manque quelque chose dans le scénario qui permettrait au spectateur de rentrer dans l’univers de Youssef Chebbi.