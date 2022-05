Atlantic Bar - Fanny Molins - critique

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : À l’Atlantic Bar, à Arles, Nathalie, la patronne, est le centre de l’attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après l’annonce de la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d’un lieu à la fois destructeur et vital.

Critique : Il y a encore des mondes hors temps, suspendus dans une forme d’éternité. C’est le cas de la ville d’Arles avec ses grandes bâtisses jaunes où les gens continuent de faire monter aux étages l’eau avec des seaux. Il y a surtout ce bar, l’Atlantic Bar, avec sa patronne, Nathalie, à l’accent chantant, qui doit se résoudre à fermer son affaire après la décision du propriétaire de céder le fond de commerce. Elle a le visage abîmé par le tabac, les excès d’alcool, la fatigue d’un métier au service du lien social mais aussi de la destruction des personnes. Les clients racontent le destin de certains habitants de la ville. Il est question de petits malheurs, de joies délicates, et à chaque fois Nathalie est le témoin central de ces récits miraculeux. Copyright SOLAB PICTURES Atlantic Bar est un documentaire pétri de tendresse et délicatesse. La réalisatrice suit le couple formé par Nathalie et son compagnon, Jean-Jacques. Tous les deux vont à la pêche quand elle ne tient pas le comptoir avec son fils, Sandro. Voilà un film qui raconte la France des petites gens, celle peut-être qui se sent méprisée par les administrations et le centralisme parisien, vote peut-être en faveur d’une droite extrême, rêve de gagner au Loto, bref, qui s’essouffle de ne pas finir ses fins de mois. Des images très belles alternent les confidences des différents protagonistes, comme des incises poétiques au milieu de la détresse banale de ces individus. Souvent, la réalisatrice fixe des objets, le chien, comme si son travail n’était plus de filmer mais de peindre des natures mortes. Car la ville est très belle. Et les gens qui y vivent irradient à leur tour de beauté. Copyright SOLAB PICTURES La douleur survient brutalement dans une scène centrale où l’on voit Nathalie, totalement bourrée, qui tente d’analyser avec ses proches le bail qui la lie au propriétaire. La colère est immense. En fait, le problème pour Nathalie n’est pas de se séparer de son bien, mais de mettre fin à ces petits miracles de vie qui ont lieu tous les jours dans son commerce. L’image est très soignée. Elle restitue la dignité dont ces personnes ont besoin. En réalité, Atlantic Bar constitue un documentaire politique qui illustre le sentiment d’abandon par la puissance publique d’un grand nombre de nos concitoyens. On ressent profondément la détresse de ces destins brisés par l’absence d’égalité, par le mépris. Mais la vie demeure malgré tout. Elle se manifeste dans ces scènes de bar où l’alcool ressuscite autant qu’il ronge les existences. On perçoit la pauvreté à l’intérieur des maisons où l’on se laisse filmer. Mais cette pauvreté n’est jamais vulgaire, ni outrancière. Copyright SOLAB PICTURES Atlantic Bar est une œuvre documentaire absolument réussie. Elle arrive à brûle-pour-point au milieu d’une époque difficile où chacun est amené à retrouver un sens à sa propre vie.

Galerie Photos

Copyright SOLAB PICTURES Copyright SOLAB PICTURES Copyright SOLAB PICTURES Copyright SOLAB PICTURES Copyright SOLAB PICTURES Copyright SOLAB PICTURES Copyright SOLAB PICTURES © Three Coma. Tous droits réservés.