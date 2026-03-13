Au bain des dames - Margaux Fournier - critique

Résumé : Tous les jours, Joëlle rejoint ses amies retraitées sur la plage du Bain des Dames, à Marseille. Comme dans un théâtre à ciel ouvert, elles rient, parlent d’amour, de sexe, de corps qui changent, et refont le monde avec la liberté de celles qui n’ont plus rien à prouver.

Critique : Pour célébrer sa victoire au César du meilleur court-métrage documentaire, Margaux Fournier a projeté Au bain des dames à l’Hôtel de Région de Marseille. Nous y avions été invités.

Comment Margaux Fournier a-t-elle exprimé sa volonté de faciliter la parole des femmes ? En réalisant un documentaire sur celles qui parlent toute la journée, sans filtre : les vieilles Marseillaises. C’est même un euphémisme de dire qu’elles détestent le silence.

Joëlle, Régine et Carmen n’ont pas seulement le langage libre : ce sont leurs corps tout entiers qui le sont. Sur la plage du Bain des Dames, leur territoire, elles sont en topless et se meuvent comme bon leur semble. Des corps nus, marqués par l’âge, qui profitent du droit à la paresse. Tout est rythmé par le fond sonore des vagues qui s’échouent au pied des dames. Pendant ce temps, elles parlent de leurs aventures sexuelles et amoureuses, de leurs potentielles attirances pour d’autres femmes, de chirurgie esthétique, de violences conjugales, de la jeunesse… Des discussions décorées par un camaïeu de peaux bronzées couleur caramel.

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Margaux Fournier montre ainsi une pluralité d’éléments que l’on voit rarement dans l’audiovisuel français : un Marseille au féminin, sans censure ni tabou. On ne peut qu’être touché par les sourires de ces femmes qui ont subi pendant des années — « y a que depuis que je suis veuve que je rigole » — dans un endroit comme la plage, où le laisser-aller, la vulnérabilité et le prélassement sont les maîtres mots.

Lorsqu’on demande à la réalisatrice pourquoi un film aussi marseillais est produit à Paris, elle nous répond :

« Les producteurs que j’ai rencontrés à Marseille étaient des hommes qui ne comprenaient pas le projet dans sa totalité. Tandis qu’à Paris, ce sont des productrices que j’ai rencontrées, et le dialogue a été beaucoup plus fluide : elles ont directement validé le projet. »

Margaux Fournier nous a également fait part de sa volonté de retravailler sur Marseille, la ville d’où elle vient, tout en veillant à ne pas s’y enfermer. Elle serait actuellement en pourparlers avec Arte pour réaliser la version masculine de son court-métrage récompensé, intitulée Un film de boules. On y verrait des hommes âgés témoigner de leurs corps devenus inefficaces pour certaines tâches physiques.

On souhaite pour Marseille encore de nombreuses Margaux Fournier prête à magnifier cette ville et sa population.