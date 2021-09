Nuit couleur larme - Borja Gonzalez - la chronique BD

Résumé : Dans une petite ville indéterminée, Teresa tient un magasin spécialisé en sciences occultes, littérature fantastique et d’horreur. Matilde, une adolescente, est l’une de ses principales clientes, parfois pesante tant elle semble requérir une attention particulière. Un soir, Teresa se rend dans la forêt et invoque un démon. Apparaît alors une jeune femme prénommée Laura qui propose à la libraire d’exaucer le vœu de son choix. Hic : Teresa n’en a aucun. Cela arrange grandement Laura qui peut ainsi rester quelque temps dans la petite ville, la réalisation d’un vœu la conduisant à retourner d’où elle vient.

Cet album impressionne dès le début par son sens du récit : effets de zoom pour s’approcher ou s’éloigner des décors et passer du plus large au plus petit (et inversement), voix off d’un présentateur radio qui donne des informations et entretient l’ambiance mystérieuse, sens des atmosphères urbaines comme forestières, personnages au physique surprenant (absence de visage et de pieds, mains dépourvues de doigts, importance des chevelures)…

Borja Gonzalez / Dargaud

Au fil de la centaine de pages, il est difficile de dissocier la chronique sociale pour adolescent.e.s ou jeunes adultes du récit sombre et gothique, ce à l’image des disparitions de jeunes femmes dont il est régulièrement question.

Borja Gonzalez / Dargaud

Plus qu’à une histoire précise, Borja Gonzalez s’attache à des ambiances, situations, désirs, ressentiments, peurs… Il fait preuve d’un solide et singulier talent pour donner corps à des moments à la fois intimistes et spectaculaires, familiers et extraordinaires. Sa narration comme son dessin génèrent une poésie mélancolique, tour à tour tendre ou inquiétante.

Borja Gonzalez / Dargaud

À la croisée des bandes dessinées européennes, anglo-saxonnes et asiatiques, Nuit couleur larme est une œuvre enthousiasmante et déroutante, à l’image de sa fin surprenante. Quant à cet auteur espagnol, il est à suivre de près !