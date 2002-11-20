Au plus près du paradis - Tonie Marshall - critique

Le 13 novembre 2025
Catherine Deneuve semble un peu perdue dans cette comédie acidulée mais ratée qui se perd entre Paris et New York.
- Réalisateur : Tonie Marshall
- Acteurs : William Hurt, Emmanuelle Devos, Hélène Fillières, Catherine Deneuve, Gilbert Melki, Patrice Chéreau, Bernard Le Coq, Nathalie Richard, Christian Cloarec
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Français
- Distributeur : Pyramide Distribution
- Durée : 1h36mn
- Date de sortie : 20 novembre 2002
- Festival : Festival de Venise 2002
Résumé : Fanette (Catherine Deneuve), critique d’art, est aussi obnubilée par le mélodrame américain "Elle et lui" qui décrit les amours compliquées entre Cary Grant et Deborah Kerr. Elle ne rate jamais une occasion de le revoir dans les cinémas d’art et essai de Paris.
Critique : Ce film bancal recèle néanmoins une bizarrerie dans son déroulement. Catherine Deveuve, omniprésente, reste tout le long totalement fuyante. Si elle l’est pour le spectateur, elle l’est aussi pour Lucie (Hélène Fillières) sa fille unique, ni mère, ni confidente ; pour son frère Pierre (Patrice Chéreau), déconsidéré devant cette sœur si brillante ; et tout autant face un collègue américain (William Hurt) qui n’est pas insensible à son charme.
Quant à Bernard (Bernard Le Coq), ancien prétendant tête à claques, il va en prendre pour son grade.
On ne comprend pas bien où l’héroïne veut en venir, ni le film d’ailleurs, qui d’un seul coup se déroule à New-York... peut-être juste pour retrouver les lieux d’Elle et lui de Leo McCarey. Seulement, la comparaison ne lui profite pas : la fin du film culte se déroule au sommet de l’Empire State Building, celui-ci se contentera de la rue tout en bas !
- Copyright Pyramide Productions/Tabo Tabo Films/Maïa Films
On peine à comprendre comment une telle distribution a pu profiter à ce curieux objet, ni comédie, ni mélodrame, ni même un portrait féminin : Fanette est aussi énigmatique à la fin qu’au début, en en plus, on s’en fiche !
Tonie Marshall, l’heureuse réalisatrice de Venus Beauté (Institut), César du meilleur film en 2000, a peut-être cru un peu vite qu’elle était aussi une autrice originale.
