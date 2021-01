Aussi riche que le roi - Abigail Assor - critique du livre

Résumé : Alors qu’elle n’a que 16 ans, Sarah une jeune française vivant à Casablanca sait que sa seule porte de sortie pour s’en sortir dans la vie et se sortir de la pauvreté et du bidonville où elle habite est sa beauté. Belle elle l’est et elle le sait, alors elle la brade au plus offrant, à celui qui lui permettra de manger à sa faim, de prendre un taxis pour rentrer chez elle, et de s’habiller comme les jeunes de son âge. Alors lorsqu’elle fait la rencontre de Driss qu’on dit aussi riche que le roi, elle se dit que c’est lui et lui seul qu’il lui faut.

Critique : Un immense coup de cœur ! C’est la réaction que suscite ce premier récit de l’autrice Abigail Assor.

Si le synopsis pouvait laisser craindre une énième histoire d’amour entre deux adolescents que tout oppose, sans valeur ajoutée, il n’en est rien. La romancière parvient à redonner un nouveau souffle à ce sujet pour le moins galvaudé, en lui apportant une fougue et en même temps une gravité, grâce au personnage de Sarah, une héroïne à la fois solaire et mystérieuse : on ne peut que tomber sous son charme à la lecture du texte.

Pourtant, loin d’une Juliette endormie qui attendrait un Roméo avec lequel vivre une idylle romantique, Sarah elle aussi espère son prince, mais avec un objectif beaucoup plus lucide et pragmatique : quitter la pauvreté et le bidonville dans lequel elle cohabite difficilement avec sa mère.

Pour cela, elle est prête à tout, et même sortir avec Driss, dont le père serait plus riche que le roi du Maroc, malgré un physique pour le moins désavantageux que Sarah finira par totalement oublier, face à la gentillesse du jeune homme et de son côté un peu gauche, qui le rend attendrissant.

Malheureusement, la vie, qui n’avait jusqu’alors pas été clémente avec elle, va continuer son œuvre et lui rappeler qu’avant d’être une jeune femme, aussi jolie soit-elle, elle est d’abord une pauvre.

En effet, dans ce roman, tout tourne autour de l’argent et de la richesse, et c’est à travers ce prisme que se mesure la valeur d’un individu. Sarah l’a compris, bien qu’elle pensât naïvement pouvoir s’émanciper de cette implacable loi. S’attachant aux motifs de l’atavisme et de la fatalité, le propos rappelle parfois un Zola ou un Balzac. Nous frappe également l’acuité avec laquelle l’autrice parvient à dresser le portrait d’une génération avec ses particularités. Car si Sarah est l’héroïne de ce récit, Abigail Assor n’oublie par pour autant les personnages secondaires qui lui permettent d’aborder d’autres sujets comme l’homosexualité, la drogue ou encore l’antisémitisme, mais de façon diffuse, de manière très subtile.

Avec Aussi riche que le roi, Abigail Assor signe un premier livre immanquable qui, on l’espère, sera le premier d’une longue série.