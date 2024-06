Austin Powers dans Goldmember - Jay Roch - critique

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : Cela fait maintenant trois ans que le célèbre espion Austin Powers a mis le docteur Denfer hors d’état de nuire. Mais ce dernier et son assistant Mini-Moi parviennent à s’échapper d’une prison haute sécurité. Le docteur Denfer s’adjoint les services du mystérieux Goldmember. Il décide alors de remonter dans le temps, destination 1975, pour kidnapper Nigel Powers, le père d’Austin et également l’un des plus grands agents des services secrets britanniques. L’excentrique et énigmatique Goldmember projette par ailleurs de dévier une gigantesque météorite d’or pur afin qu’elle entre en collision avec la Terre. L’espion shaggadélique se téléporte lui aussi en 1975 et fait équipe avec son ancienne et élégante petite amie, Foxxy Cleopatra, devenue détective, pour secourir son cher paternel et sauver le monde.

Critique : Qui l’eut cru ? En trois films, Austin Powers est devenu une véritable institution à travers le monde, grâce à des cartons exponentiels au box-office. Parodique, scatologique, foncièrement débile, Austin Powers tient son succès à une science imparable du gag. Cette réussite, on la doit à deux hommes : Mile Myers, interprète multiple du rôle-titre, du docteur Denfer, de Gras-double et du nouveau méchant de service Goldmember ; Jay Roach le réalisateur, artisan de la comédie et présent dans l’aventure depuis le premier opus. Ces deux-là s’en sont donné à cœur joie pour imaginer un scénario encore plus délirant que les précédents. Dans Goldmember, Austin Powers doit, dans le désordre, retrouver son père kidnappé, retourner en 1975, âge d’or du disco, affronter un Hollandais aux roupettes en or massif, contrer les plans irréalisables du docteur Denfer, éclater Minni-Moi et accessoirement coucher avec la délicieuse Foxxy Cleopatra. La probabilité du scénario, vous l’aurez compris, n’est pas le principal souci des deux compères. Leur inquiétude repose plus sur l’enchaînement des gags qui donne tout le rythme au film. Et dans cet exercice, ils s’en sortent plutôt bien. Si l’on n’est pas spécialement en phase avec l’humour bien gras d’Austin Powers, force est de constater que le récit ne rencontre pas une seule seconde répit. L’occasion pour Mike Myers de donner libre à cours à son génie comique ; il a beau en faire des tonnes, certaines de ses idées sont tout simplement épatantes (le pré-générique, les mimiques de Denfer, les croûtes de Goldmember, etc.). En conclusion, tout le monde ne peut adhérer à cet humour assez spécial. Cependant, il faut reconnaître le savoir-faire de cette équipe qui s’est largement surpassée pour ce Goldmember. Côté supplément, c’est l’éditeur Metropolitan qui s’est surpassé pour le DVD prestige. Commentaires audio du réalisateur et de sa star (pas aussi drôles que prévu), nombreux sujets sur la fabrication du film qui montrent bien la place de l’improvisation dans les gags, des vidéo-clips et surtout quinze scènes coupées resituées dans leur contexte par Jay Roach. Le DVD



– Edition 1 DVD

– Format image 2.35 - 16/9 compatible 4/3

– Chapitré

– Couleur

– Audio français Dolby Digital 5.1, anglais 5.1 EX

– Tous publics