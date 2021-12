Avec des si - Kate Hope Day - critique

Résumé : Quatre voisins d’un lotissement de l’Oregon se mettent à voir des alternatives étranges. Chacun en proie à des questionnements de vie, ils vont se laisser guider par cette petite voix qui leur paraît si réelle : « et si ? ».

Critique : Ce premier roman aborde la question du choix, des moments de l’existence où un bouleversement remet tout le quotidien en cause, sans autre forme d’alerte qu’une pensée fugace. Ici, les personnages voient réellement une réalité différente. Il y a d’abord Mark, un biologiste persuadé que le volcan de la ville va se réveiller. Prémonition ou analyse scientifique ? La frontière est trouble, surtout quand sa vie privée lui échappe totalement. Sa femme Ginny, chirurgienne réputée et forcément très investie dans son travail, rentre tard et le laisse totalement gérer l’éducation de leur fils. Ginny est également en proie au trouble, puisque sa collègue Edith occupe de plus en plus ses pensées et ses fantasmes. Récemment, elle a perdu une patiente lors d’une opération, qui n’était autre que sa voisine, la mère de Samara. La jeune femme a du mal à accepter son deuil et va peu à peu découvrir sa mère. Enfin, Cass, ancienne étudiante prestigieuse en philosophie, a interrompu ses recherches pour avoir un enfant. Elle s’interroge à la fois sur sa carrière et sa parentalité.

Des situations banales, plausibles, vont peu à peu se manifester par une forme d’alternative. Tous ont clairement la vision de cette autre existence, d’un double qu’ils vont tous et toutes rencontrer à un moment donné. A travers ses personnages, l’autrice traite de plusieurs questions de société très actuelles, de manière tout à fait originale. A l’heure où le métavers (monde virtuel fictif) se présente comme une nouvelle dimension sociale possible, le thème des réalités parallèles est un sujet de littérature. Malheureusement ici, le traitement reste en surface, sans doute afin de conserver la légèreté du propos. Le style est simple, très accessible, et aucune connaissance scientifique ou philosophique ne vient étayer le propos. Le livre a davantage vocation à raconter des chemins de vie qu’à explorer des choix alternatifs. Les interrogations des protagonistes ne parviennent pas à transmettre l’émotion souhaitée au lecteur, tant l’écriture se veut visuelle (un chapitre par personnage, qui vont tous se croiser). Ce n’est pas étonnant, si l’on considère le parcours de Kate Hope Day, productrice chez HBO, par ailleurs docteure en littérature.

De plus, le récit s’apparente davantage à la rêverie. L’état de veille auquel semblent soumis les protagonistes interroge sans cesse la réalité qu’ils peuvent percevoir, qu’elle soit issue du surmenage, de la charge mentale, du deuil ou encore de la solitude. En explorant ce désenchantement de la classe moyenne et les problèmes qui l’occupent, le récit cherche à aborder les thèmes de société de notre époque, sans caricature. Les personnages, qui tentent tous de concilier leur existence intime et leur vie professionnelle avec ses difficultés, sont incarnés sans lourdeur. L’autrice questionne la sexualité et le désir dans son accomplissement ou son fantasme, tout comme la notion du couple. Enfin, il est question de filiation, d’entrée dans l’âge adulte ou tout simplement d’amour qui peut s’exprimer aussi dans le silence.

Ce premier roman donne la part belle aux personnages féminins, beaucoup plus explorés et complexes que les héros masculins, qui servent surtout de support aux thèmes abordés. Le quotidien des voisins en est forcément troublé, sans que leur vie n’en soit pour autant révolutionnée. Et c’est sans doute ce qui manque fondamentalement à ce roman : une émotion bouleversante et un champ des possibles, qu’une fin subtile et intelligente ne parvient pas à ouvrir.