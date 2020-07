Baby phone - la critique du film

Résumé : Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le baby-phone d’une chambre d’enfant vont créer un véritable cataclysme au sein d’une famille et d’un groupe d’amis…

Notre avis : La soirée entre amis qui s’annonçait sympathique et qui dérape brutalement, voilà un sujet maintes fois exploité par le cinéma, avec plus ou moins de bonheur. On pense à un air de famille ou plus récemment le prénom même si ici le scénario faiblard et les dialogues convenus empêchent le récit de se hisser au même niveau d’excellence que les films de Cédric Klapisch ou du duo Delaporte/ De La Pattelière. En 2014, Olivier Casas écrit un court-métrage où il est question des ravages et des vertus du mensonge au sein d’un groupe d’amis. Devant le succès remporté au cours des festivals où il est présenté, il décide de le transformer en long-métrage. Si le mensonge et les situations inextricables dans lesquelles il jette ceux qui en abusent peut effectivement être un judicieux support de comédie, l’étirer jusqu’à la corde peut aussi provoquer un effet boomerang. Comme dans le théâtre de boulevard, malgré quelques scènes drôles, les quiproquos s’enchaînent jusqu’à ce que la machine trop bien rodée patine et ne distille plus que de la lassitude. La mise en scène s’attarde à mettre en place les personnages et avant de nous dévoiler l’épisode du baby-phone trop bavard par qui tout arrive, s’emberlificote dans une série de mystères et de secrets plus ou moins finement amenés.

Pourtant, grâce à la complicité et à la sincérité des comédiens, ce huis-clos qui aurait pu devenir transparent finit par remplir sa mission : permettre au spectateur de passer un bon moment, chacun des sept personnages rivalisant de talent pour nous décliner au mieux sa version du mensonge, la palme revenant haut la main à Pascal Demolon. Longtemps cantonné aux seconds rôles, il est le pivot autour duquel se s’enroule toute l’histoire. Pour habiter au mieux cet agent/manager de rock-star vantard et égoïste, il ne recule devant aucun rictus, aucune grimace de manière à exprimer au plus juste les états d’âmes de cet être complexe à la fois détestable et attachant. De la lignée d’un De Funès, il est aussi doué pour transmettre l’humour que la gravité. A l’inverse, Michel Jonasz, merveilleux patriarche au visage bonhomme et aux yeux malicieux que la sagesse de l’âge incite à s’endormir dès l’arrivée d’un sujet épineux, provoque une empathie immédiate. Lui aussi saura nous révéler avec grâce et authenticité sa part de mensonge qui transformera son épouse (merveilleuse Marie Christine Adam), une bourgeoise coincée et dirigiste en une femme humble et fataliste. Et puisque le mensonge nourrit le vaudeville, on retrouve le trio du mari (Medi Sadoun en mari trompé et artiste immature à qui l’on doit cependant une scène finale chargée d’une superbe émotion musicale), de la femme (Anne Marivin, mère de famille délaissée par son mari et en plein burn-out) et l’amant (Lannick Gautry) aux prestations moins flamboyantes mais néanmoins indispensables au bon déroulement de l’histoire. L’arrivée tardive de la rock-star antipathique et capricieuse, interprétée par une Barbara Schultz totalement inattendue apporte un nouveau éclairage, habilement matérialisé par une ambiance entre ombre et lumière, sur ce séisme amical.

Si Baby-phone ne mérite sans doute pas d’entrer au panthéon des comédies françaises, les comédiens qui l’animent nous offrent l’agréable occasion de nous amuser, en toute bienveillance, du comportement de l’être humain pris au piège des situations dans lesquelles il s’enferme lui-même.