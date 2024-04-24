Frères - Olivier Casas - critique

Résumé : 1948. Michel (Victor Escoudé-Oury) et Patrice (Enzo Bonnet), deux frères, abandonnés par leur mère, ont été recueillis par des voisins. Ils assistent par hasard au suicide du voisin qui s’est pendu, et qu’ils vont tenter maladroitement de décrocher. Par peur d’être accusés, ils se sauvent dans la forêt.

Critique : Le récit va se diviser en deux, pour d’un côté suivre la vie sauvage que vont entamer les deux enfants, et de l’autre pour découvrir Michel (Yvan Attal), devenu adulte, architecte, qui apprend que Patrice (Mathieu Kassovitz) a disparu sans laisser d’indication. Michel va tout plaquer, famille et travail, pour partir à la recherche de son plus jeune frère, qu’il sait fragile.

Contre toute attente, ce film est basé sur l’histoire vraie de deux frères qui ont vécu tous seuls dans une forêt française pendant sept ans dans l’immédiat après-guerre ! Les enfants vont apprendre à se débrouiller grâce leur union indéfectible. Plus tard, Michel n’aura d’autre choix que de retrouver ce frère, comme faisant partie de lui-même.

D’où vient alors cette impression d’une aventure totalement improbable ? On peine à croire que les gamins réussissent à survivre et ne sont jamais "repérés" dans une forêt forcément visitée par des promeneurs, des chasseurs ; d’autre part, la vie d’ermite choisie plus tard par Patrice, semble un peu facile au fin fond d’un coin perdu, où il arrive à vivre de rien ou presque.

Le scénario, finalement maladroit, et la réalisation, jouant trop sur les effets, ne parviennent pas à convaincre. Yvan Attal et Mathieu Kassovitz font ce qu’ils peuvent, ce qui reste insuffisant pour convaincre.