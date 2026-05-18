Barça Zou - Paul Nouhet - critique

Résumé : L’été de leurs dix-huit ans, Emile, Paul, Hascoët et Léo partent à Barcelone, la Mecque du skateboard, pour leurs premières vacances entre potes. Dix ans plus tard, ils s’appellent et se refont le film.

Critique : Ils sont quatre amis et se souviennent de leurs vacances à Barcelone, qui deviendront un film de cinéma. Voilà finalement en une phrase la matière d’un long métrage dont on se demande tout de même comment il a pu faire partie de la section ACID 2026. Car si la technique est irréprochable, il y a quelque chose d’assez vain et superficiel dans les aventures de ces quatre garçons qui cherchent à créer un film de skate sur les trottoirs de Barcelone.

Ce premier film de Paul Nouhet s’inscrit dans une suite de plusieurs courts métrage qui décrivent, avec une certaine tendresse mêlée de mélancolie et de nostalgie, les amitiés masculines. Ici, l’enjeu essentiel demeure le skate même si le récit n’a pas la densité d’un Paranoïd Park de Gus Van Sant. En effet, les scènes de glisse s’effacent progressivement pour se centrer sur les sorties des jeunes gens dans la capitale du tourisme espagnol où ils rencontrent des filles, se disputent gentiment, se font voler des affaires ou encore se retrouvent dans une piscine de soins. Bref, rien de palpitant dans cette succession de scènes dont on ne comprend pas toujours l’intérêt.

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Pourtant, il est évident que Paul Nouhet ne manque pas de talent. Il parvient à rendre crédible cette histoire d’amitié estivale qui laisse presque penser que les quatre protagonistes se connaissent depuis toujours. Si les interprètes sont tous férus de skate-board, ils ne sont pas comédiens de métier et le cinéaste parvient à les diriger avec brio. Mais parfois les choix de cadrage manquent de consistance, ou arrivent de façon trop péremptoire. Et l’on finit par trouver le temps long dans cette succession de souvenirs qui n’ont peut-être d’intérêt que pour de jeunes spectateurs partageant les mêmes centres d’intérêt.

Le sujet principal de cette histoire semble le réalisateur lui-même. Il se met d’ailleurs en scène dans la peau de l’un des personnages, dix ans plus tard. Ce n’est peut-être pas non plus le meilleur choix qu’il ait pu faire, dans la mesure où cela peu donner l’image d’une démarche narcissique. Si le Barça Zou a été sélectionné par l’équipe de réalisateurs de l’ACID, c’est sans doute qu’ils y ont décelé une sincérité indéniable et une réel potentiel chez son auteur. Il est vrai que les images sont impeccables, doublées d’une musique très suggestive. Mais le problème central demeure l’absence d’une écriture digne de ce nom. Le prochain long-métrage de Paul Nouhet sera peut-être à la hauteur de cette attente.