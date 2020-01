Bayala la magie des dragons - la critique du film

Résumé : Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.

Notre avis : Des elfes, des dragons, des pierres qui parlent et des animaux aussi attachants qu’ils peuvent être féroces. Tout est réuni pour charmer les tous jeunes spectateurs, adeptes de dessins animés sur des chaînes de télévision dédiées. Car il y a résolument dans ce film d’animation quelque chose qui ressemble à ce qu’on peut voir sur le petit écran, coloré par les influences du Seigneur des anneaux, Harry Potter ou même de Star Wars, naturellement adaptés à des petits. Le film d’animation ne se cache pas de s’adresser à des enfants tout jeunes. La brutalité de la méchante reine ne prend jamais le pas sur la douceur des Elfes du Soleil et les paysages, absolument magnifiques, facilitent sans aucun doute l’émerveillement des jeunes spectateurs.

Les parents ne s’inquièteront pas de laisser leur progéniture découvrir ce long-métrage. Les décors ne sont sans évoquer l’univers magique de Zebda, avec ces arbres fleuris, le ciel d’un bleu éclatant, quand il n’est pas traumatisé par de redoutables tempêtes, et la mer parfois mouvementée. Les Elfes du Soleil cohabitent avec les dragons, jusqu’à ce que la Reine des Elfes des ombres dérobe tous les œufs de dragons pour faire grandir son propre pouvoir. Alors le monde du bien décrépit et s’assèche. Mais heureusement, il y a le courage et la détermination de jeunes héros pour mettre fin à la malédiction, pendant que la Reine du Soleil s’apprête à organiser un banquet des dragons. Les couleurs sont très belles, et l’alternance des chansons permet de tenir le rythme pour des enfants. Les créateurs refusent la violence poussée à son paroxysme, comme souvent dans les films d’animation contemporains, et les bons sentiments dominent dans cet univers charmant.

La vraie qualité de ce film d’animation demeure le projet de sensibilisation des jeunes générations à la question écologique. Les armes que brandissent nos héros sont des plantes, tandis que la méchante reine s’entoure d’une armée de corbeaux. D’autres valeurs structurent la narration comme la force de la fraternité, la dimension participative et la représentativité démocratique dans un système monarchique. Mais cette analyse est sans doute très excessive. Voyons dans ce spectacle un simple moment de plaisir pour des enfants qui s’émerveilleront de la beauté des paysages, la candeur des jeunes gens, et la magie des personnages. On reprochera sans doute un aspect très dessin-animé télévisuel du moment, mais les petits n’y verront que du feu. Assurément, ils trouveront du plaisir dans ce film d’animation et c’est là l’essentiel.