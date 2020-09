Beau joueur - Delphine Gleize - Critique & test DVD

Résumé : En 2016, Delphine Gleize décide de suivre, sept mois durant, l’Aviron Bayonnais après sa récente accession à l’élite du rugby français : le Top 14. Mais, alors que le club semble condamné à redescendre à l’échelon inférieur, la Pro D2, tout le monde a envie de croire à l’impossible : et s’ils le faisaient ? Et s’ils se maintenaient en Top 14 ?

Critique : Delphine Gleize aime le cinéma. Elle aime les personnages romantiques. Les perdants flamboyants et ce qu’ils ont de charmant, d’intrigant, de superbe. Elle ne pouvait donc pas trouver un meilleur sujet que l’Aviron Bayonnais saison 2016-17, embarqué dans une saison cauchemar. Gleize ne pouvait pas non plus imaginer que ces hommes-là lui proposeraient un scénario aussi fou, aussi chargé en émotion. On ne pouvait pas non plus imaginer qu’elle le filme aussi bien, avec autant de pudeur, autant d’amour pour ses acteurs (même plus, ses joueurs !).

Elle débute son récit par une défaite cinglante. Paradoxalement, c’est ce qui lui donne envie de continuer à les filmer, ces compétiteurs trop souvent dépassés par les événements, mais dotés d’un cœur énorme. Il va se passer « un truc », c’est sûr. Et il s’en est passé un énorme, de « truc » ! Une saison qui berce tout un peuple d’espoirs, tout un groupe d’illusions, qui leur offre des ailes, avant de les faire retomber brutalement sur terre. Gleize rend parfaitement compte de l’état émotionnel de ses personnages. Pas d’artifice ici. Simplement le score du match, parfois, souvent brutal. Elle adore jouer avec nos émotions et ça fonctionne.

Copyright ©2020 CONDOR

Gleize capture l’image du perdant magnifique avec brio. Elle s’attarde longuement sur les visages déconfits, meurtris, d’hommes qui veulent croire que leur orgueil les sauvera d’une énième déroute. Et Gleize (et les autres équipes du Top 14 !) de doucher nos espoirs, une fois de plus. C’est peut-être très français, mais il semble bien que l’attachement que l’on porte à ces hommes est proportionnel à la brutalité du sort qui s’acharne sur eux.

Bien sûr, quelques scories peuvent parfois gêner : les violons sont-ils vraiment nécessaires pour appuyer un discours de l’entraîneur ? Pas sûr. Quelques sous-titres supplémentaires auraient sans doute permis de saisir ce que les joueurs se disent, parfois. Mais finalement, la puissance émotionnelle d’un récit qui semblait écrit d’avance l’emporte. La bonne distance qu’a su garder sa réalisatrice aussi, ainsi que ses commentaires, souvent fins et assez poétiques, qui installent un climat agréable de confidence entre elle et nous.

Copyright ©2020 CONDOR

Voilà donc un documentaire émouvant, parfaitement mené par une réalisatrice inspirée, qui enveloppe son récit d’amour pour le rugby et le cinéma, dans tout ce qu’ils ont de plus humain.