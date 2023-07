Belles de scène - Stéphane Cottin - la critique du spectacle

Résumé : Londres, 1661. Après dix-huit années de fermeture imposée par la révolution puritaine, les théâtres ouvrent à nouveau. Mais la loi interdit toujours aux femmes de se présenter sur scène. Jusqu’au jour où... Une histoire inspirée de faits historiques, sensible et cruelle, cocasse et émouvante. Un récit au souffle shakespearien qui vous entraîne dans le sillage de personnages hauts en couleur, tour à tour petits et grandioses, mesquins et superbes... Poétiques... Humains. "Voilà ce qu’on entend chaque fois qu’une horreur est sur le point d’être commise : Cela fait des années que les Français le font !"

Critique : Edward Kynaston est un comédien célèbre au dix-septième siècle et pas forcément pour des rôles les plus virils. Car justement, il n’interprète que des héroïnes, élevé depuis toujours aux intonations et aux gestes féminins, le théâtre n’étant curieusement autorisé qu’à des interprètes masculins. Belles de scène raconte ainsi la libéralisation du théâtre anglais, qui, quand il n’est pas interdit par le roi, se perd dans des contraintes genrées, d’un autre temps. On s’amuse beaucoup dans cette aventure classique où à la manière de certains textes de Shakespeare ou de Marivaux, les repères du masculin et du féminin s’étiolent au bénéfice d’une ribambelle de personnes occupés par leur statut, leur carrière et leur orgueil.

Belles de scène est un spectacle vivant et drôle d’un bout à l’autre de la pièce. Les comédiens s’adonnent avec plaisir à camper des personnages hauts en couleur, très marqués par leurs ambitions démesurées, et à la recherche infinie de reconnaissance. La pièce est d’une grande actualité, à l’heure où les nouvelles générations regardent le monde dans sa complexité et refusent les représentations binaires et genrées. La mise en scène de Stéphane Cottin joue habilement sur ce mélange des époques, truffant son texte de références anachroniques tout à fait bienvenues.

L’étroitesse de la scène avignonnaise, la multiplicité des offres de spectacles n’empêchent pas que la qualité soit au rendez-vous. Les costumes d’époque sont resplendissants au point que les comédiens se plaisent à se perdre dans ces portraits très marqués par des caractères drôles et impertinents. Voilà donc une pièce qui détonne dans le paysage d’Avignon. L’occasion est donner au spectateur de s’amuser franchement, tout en se questionnant sur les stéréotypes de genre qui traversent les sociétés contemporaines.