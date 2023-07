Persepolis - Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud - critique

Résumé : Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les événements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du shah. Avec l’instauration de la république islamique débute le temps des "commissaires de la révolution" qui contrôlent tenues et comportements. Marjane, qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger. A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l’adolescence, la liberté, les vertiges de l’amour mais aussi l’exil, la solitude et la différence.

Critique : Présenté à Cannes en sélection officielle 2007, Persepolis est reparti avec un très mérité Prix du jury. On aurait même pu espérer plus pour cette œuvre originale, d’une extrême richesse graphique, thématique, émotionnelle.

Adaptation de la bande dessinée éponyme de Marjane Satrapi [1], le film évoque l’histoire récente de l’Iran à travers les yeux de Marjane elle-même, qui puise dans sa vie pour évoquer l’amour de son pays et des Iraniens. Se concentrant sur quelques membres de sa famille et, plus encore, son propre ressenti, la jeune femme, associée à Vincent Paronnaud [2] n’en livre pas moins une œuvre intemporelle et universelle.

© 2023 Studiocanal. Tous droits réservés.

Dans l’évocation d’un régime dictatorial d’abord. Pas de doute, on ne peut que reconnaître l’Iran, les femmes contraintes de sortir voilées, la menace permanente de l’État, représentée par les gardiens de la Révolution... Pourtant, on sent que c’est aussi bien dans l’Italie fasciste que dans l’actuelle Chine que des événements semblables pourraient se dérouler.

Universalité visuelle également car si Marjane Satrapi possède un coup de crayon bien à elle, très expressif, elle puise à toutes sortes de sources pour alimenter son graphisme. L’expressionnisme de Munch, Otto Dix et, de manière plus diffuse, Murnau, est convié ; on croit déceler des références aux estampes japonaises quand la manière de croquer les scènes rappelle le néoréalisme italien... Universalité de l’œuvre donc.

© 2023 Studiocanal. Tous droits réservés.

Ce qui n’empêche nullement l’évocation tout en finesse, extrêmement sensible, mais sans sentimentalisme, des difficultés qui la touchent au plus près (la répression, la guerre, la séparation d’avec les êtres les plus chers, la dépression et, plus tard, les douleurs provoquées par l’exil, filigrane du récit). Émotions réelles et fortes (on retient bien souvent ses larmes), mais toujours désamorcées par un solide sens de l’humour, tant dans les situations que dans la peinture de personnages extrêmement attachants et au caractère bien trempé (et idéalement doublés). Qui nous invitent à élargir notre regard sur un peuple trop longtemps ignoré et méprisé, à force de recourir à ce qui nourrit les dictatures : la généralisation qui découle de l’ignorance.

Subjectif et universel, sensible et profond, d’une grande force et ouvrant de multiples pistes, Persepolis fait sans cesse le pari de l’intelligence et de la dignité. Gagné, haut la main !