Un prophète - la critique

Césars 2010 : Meilleur film - Meilleur réalisateur - Meilleur acteur et Meilleur espoir masculin pour Tahar Rahim - Meilleur acteur dans un second rôle pour Niels Arestrup - Meilleur scénario original - Meilleure photo - Meilleurs décors

L’argument : Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena, ne sait ni lire, ni écrire. À son arrivée en Centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 18 ans. D’emblée, il tombe sous la coupe d’un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison. Le jeune homme apprend vite. Au fil des « missions », il s’endurcit et gagne la confiance des Corses. Mais, très vite, Malik utilise toute son intelligence pour développer discrètement son propre réseau...

Notre avis : Passons rapidement sur le fait que ce chef d’œuvre, indiscutablement le meilleur film (et de haut) de la compétition cannoise, n’ait pas eu la Palme d’or. Qu’il aurait été malvenu qu’une seconde Palme française consécutive soit décernée, et de surcroît par une actrice française, ou qu’un Jury ait préféré déjoué les attentes en proposant un titre alternatif et personnel, nous n’en avons cure. En leurs temps, Bresson, Resnais, Tarkovski, Wong Kar-wai ou Almodóvar durent aussi se contenter d’un accessit, sans que cela n’entache leur prestige. Un prophète, thriller magistral et film coup de poing souterrain et étouffant, sera reconnu très bientôt comme un jalon de notre cinéma national.



© UGC Distribution

Le calvaire et la résurrection de ce jeune délinquant s’inscrivent en premier lieu dans la lignée de personnages antérieurs d’Audiard. Malik (foudroyant Tahar Rahim), pourrait être le petit frère de Johnny (Mathieu Kassovitz), déjà pris sous l’aile d’un truand vieillissant dans Regarde les hommes tomber. Sa fausse candeur et son opiniâtreté rejoignent celles de Carla (Emmanuelle Devos), la secrétaire de Sur mes lèvres. Quant à sa double personnalité (mi-ange, mi-démon), elle fait écho à la dualité de tueur et d’artiste de Tom, le jeune pianiste dans De battre mon cœur s’est arrêté, avec qui il partage aussi la référence paternelle (réelle ou symbolique), incarnée dans les deux films par le génial Niels Arestrup. Mais contrairement à ses précédentes réalisations, Audiard privilégie le huis clos, le microcosme de la prison étant ici le catalyseur des rapports de force, des influences sociales et des stratégies, tant de survie que de domination. Les rares séquences tournées en extérieur (dont un rendez-vous à Marseille et l’attaque d’une voiture blindée), loin d’être une coquetterie visant à « aérer l’action », n’en rendent que plus oppressant le retour à la case prison. Film d’hommes, manipulateurs et solidaires, à la fois fragiles et terribles, secrets et extériorisés, Un prophète introduit alors une dimension de tragédie grecque dans un genre (le cinéma policier français) souvent moribond. Il faut remonter à Un trou de Jacques Becker ou aux Melville des années 60 pour retrouver une telle épure dans l’intensité dramatique, une telle tension dans la linéarité narrative.



© UGC Distribution

D’aucuns ne manqueront pas d’exploiter le film pour d’inévitables (et indispensables) discours sur le caractère contre-productif de l’univers carcéral, qui voit de petits délinquants socialisés par des tueurs chevronnés, prône la loi du plus fort comme valeur centrale, et ne joue pas son rôle de réinsertion. Souhaitons que les débats qui suivront, à l’instar de ceux ayant accompagné Entre les murs, n’occultent pas les qualités de metteur en scène d’Audiard, dont ce dernier opus mérite mieux qu’une première partie de « dossiers de l’écran ».

Audiard est-il devenu le Scorsese français, comme certains l’ont déclamé un peu vite sur la Croisette ? La suite de sa filmographie confirmera ou nuancera cette comparaison somme toute facile ; Un prophète le hisse en attendant dans la cour des grands.

