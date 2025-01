Bestia T.1 – Corc – la chronique BD

Résumé : Jacquie est une traçaire aussi redoutable que solitaire, membre d’une organisation chargée de traquer les kaijus, appelés Bestias, qui sèment la destruction dans l’immense cité du monde Memoria. Dotée d’un équipement de pointe, elle a un seul objectif : anéantir la terrifiante Bestia des Cécropias, qui terroriste les habitants depuis des années. Lorsque la bête réapparaît après une longue absence, Jacquie se retrouve contrainte de sauver un jeune homme, Kevyn. Aussi bavard et extraverti qu’elle est taiseuse, Kevyn se met en tête d’aider Jacquie pour débarrasser la Cité des Cecropias de cette menace. Malgré le scepticisme de Jacquie, Kevyn se montre rapidement utile avec ses talents de bricoleurs. Ensemble, ils remontent la piste de la Bestia…

Critique : Imaginée par Lucas Corcuera (alias Corc), dont c’est la première bande dessinée publiée, Bestia emprunte à l’imaginaire japonais des kaijus pour forger un récit d’aventure dynamique dans un monde futuriste entièrement urbanisé, dont tous les secrets ne sont pas révélés dans ce premier volume. Le dessinateur appartient à cette génération de créateurs biberonnés par la production japonaise : cela se ressent aussi bien dans le thème de l’histoire que dans le graphisme, inspiré de Blame !, manga culte de Tsutomu Nihei qui met en scène une gigantesque cité cybernétique. Le découpage de certaines scènes, en particulier celles d’actions, emprunte également aux codes du manga, même si le format de publication est celui d’un roman graphique.

Cette influence nippone n’empêche pas le récit de cultiver ses propres qualités narratives et graphiques. On est rapidement pris par le dynamisme de cette histoire et de ses personnages sans cesse en mouvement, qui évoluent dans un univers doté d’un background et de décors soignés. L’architecture renvoie à une atmosphère post-apocalyptique, sans que l’on connaisse pour l’heure les raisons exactes de la catastrophe, ou l’origine des bestias. Le duo formé par la ténébreuse Jacquie et l’excentrique Kevyn (tous deux dotés d’un chara-design réussi), s’il a un goût de déjà-vu, fonctionne tout à fait et permet quelques respirations comiques. Le récit ne nous maintient pas dans un suspense faussement fabriqué : les héros sont assez rapidement confrontés à la Bestia des Cécropias, ces immenses bêtes de la taille d’un immeuble. La confrontation avec ce kaiju féroce confronte Jacquie à ses démons, l’occasion pour l’auteur de montrer que ce combat est avant tout intérieur.

Ce premier volume de Bestia puise dans l’imaginaire nippon pour offrir un récit dynamique bien servi par un dessin efficace et un duo de héros plutôt attachants. L’album s’inscrit pleinement dans la stratégie de renouvellement du catalogue des Humanoïdes associés, qui accueille de plus en plus de jeunes auteurs et autrices (pensons aussi à Détour par Epsilon de Lolita Couturier) pour offrir d’autres imaginaires de science-fiction. Bestia séduira sans mal les lecteurs friands de post-apo et les amateurs de mangas.